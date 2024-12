Schalke schlägt beim 4:1 in Elversberg den nächsten Tabellenführer. Dürfen die Fans nun träumen? Wir diskutieren in „19:04 - der Schalke-Talk“.

Hinter Schalke 04 liegen chaotische Zeiten. Doch dank der stark aufsteigenden Form in den vergangenen Wochen gelang es Kees van Wonderen und seiner Mannschaft tatsächlich noch, für einen versöhnlichen Jahresabschluss zu sorgen. Mit einem 4:1-Sieg bei der SV Elversberg am Freitagabend und einer der besten Saisonleistungen verabschiedete sich Schalke in die Weihnachtspause. Der Kontakt zum Tabellenmittelfeld ist hergestellt.

Bietet die aktuelle Lage den Fans sogar einen Anlass, doch noch vom Aufstieg zu träumen? Wie hat der zu Beginn seiner Amtszeit stark kritisierte Trainer van Wonderen den Turnaround geschafft? Diese Fragen und viele weitere Themen besprechen wir in der neuen Folge von „19:04 - der Schalke-Talk“. Schalke-Reporter Andreas Ernst diskutiert mit Sinan Sat (Redaktionsleiter WAZ-Gelsenkirchen) und Matthias Heselmann (Redakteur WAZ-Gelsenkirchen).

