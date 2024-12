Der KSC rettet gegen aufopferungsvoll kämpfende Paderborner den Sieg und übernimmt die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Karlsruher SC ist neuer Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Badener gewannen beim SC Paderborn mit 2:1 (2:1). Paderborn hingegen verpasste nach dem dritten Spiel ohne Sieg den Spitzenplatz und fiel vorübergehend auf Rang sechs zurück. Der 1. FC Kaiserslautern oder der 1. FC Köln, die sich am Sonntag im direkten Duell gegenüberstehen, sowie Hannover 96 können noch am KSC in der Tabelle vorbeiziehen.

Die Tore vor 14.362 Zuschauern erzielten Sebastian Jung (16. Minute) und Budu Siwsiwadse (35.). Raphael Obermair (45./Foulelfmeter) schaffte für die Ostwestfalen den Anschlusstreffer. Während es für Karlsruhe der erste Erfolg gegen den SC nach zuletzt sieben sieglosen Partien war, kassierte SC-Coach Lukas Kwasniok erstmals eine Niederlage in seiner Profi-Trainerlaufbahn gegen seinen Ex-Verein.

Statement für Polzin: HSV überzeugt beim 5:0 gegen Fürth

Der Hamburger SV hat in seinem letzten Spiel des Jahres ein eindrucksvolles Zeichen im Aufstiegskampf gegeben. Zugleich gaben die Spieler mit dem verdienten 5:0 (3:0) gegen die SpVgg Greuther ein überzeugendes Statement für Interimstrainer Merlin Polzin ab.

Die furiosen ersten 15 Minuten der Hamburger mit den schnellen Toren durch Dennis Hadzikadunic (1.), Davie Selke (11.) und Adam Karabec (13.) waren der Beginn des sportlichen Untergangs der Fürther. Selke (59.) mit seinem zehnten Saisontor und der erst 17-jährige Otto Stange (76.) machten in der zweiten Halbzeit den klaren Erfolg perfekt.

Münster und Ulm trennen sich im Aufsteigerduell torlos

Preußen Münster und der SSV Ulm haben sich im Aufsteigerduell mit einem Remis begnügen müssen. Am letzten Hinrunden-Spieltag trennten sich beide Mannschaften in einer umkämpften Partie 0:0. Münster kann mit 16 Zählern zur Winterpause nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen, Ulm könnte noch von Braunschweig überholt werden.

Von Beginn an bestimmten die Gäste das Tempo und kamen zu einigen großen Möglichkeiten, die der erneut sehr gut parierende Münsteraner Schlussmann Johannes aber zunichtemachte. Die Westfalen, die am vorherigen Spieltag überraschend mit 2:1 bei Hertha BSC gewonnen hatten, enttäuschten in den 45 Minuten komplett und tauchten nicht einmal gefährlich vor dem Ulmer Tor auf.

Im zweiten Spielabschnitt war Münster aktiver, doch Torchancen gab es lange Zeit kaum vor 12.672 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion. Kurz vor dem Ende hatte Ulm noch zwei Möglichkeiten, Münster traf zwei Minuten vor dem Schlusspfiff nur den Pfosten.