Die letzten 90 Zweitliga-Minuten stehen an im Jahr 2024. Schalke muss zur SV Elversberg, im Anschluss könnte es Veränderungen im S04-Kader geben.

Der FC Schalke hat in den letzten beiden Partien überzeugt. Auf das 4:2 beim SC Paderborn folgte ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf, wo man aber das bessere Team war.

Nun geht es am Freitag (18:30 Uhr) zum Sensations-Tabellenführer SV Elversberg. Die Elversberger überraschen die ganze Liga - niemand hätte bei der Flut an Traditionsvereinen damit gerechnet, dass die Mannschaft von Trainer Horst Steffen kurz vor der Winterpause Erster sein könnte.

Eine harte Aufgabe also für Schalke und Trainer Kees van Wonderen, der zwingend das dritte Spiel ohne Niederlage erleben möchte, um auch mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen.

Der Coach, der in Elversberg auf Tobias Mohr, Amin Younes und Rodrigo Zalazar verzichten muss, sagte auf der Pressekonferenz vor der Begegnung: "Es ist wieder ein wichtiges Spiel gegen den Tabellenführer, der eine gute Mannschaft hat. Für uns sind die Leistungen der vergangenen Wochen die Basis für unsere Ergebnisse. Das wollen wir weiter umsetzen. Wir wurden herausgefordert, zu zeigen, wo wir stehen. Die Leistungen waren in Ordnung. Wir können Vertrauen mitnehmen, um das auch in Elversberg zu zeigen.“

Selbstvertrauen wird nach den letzten Wochen aber auch der Gegner haben, der sicher den Vorteil hat, dass man dort etwas ruhiger arbeiten kann als in Gelsenkirchen. van Wonderen: „Sie haben nicht die Möglichkeiten von anderen. Trotzdem sind sie Tabellenführer. Sie haben kreative Spieler, gewannen vier der vergangenen fünf Spiele. Auch bei Niederlagen gibt es dort keine Panik." Nach den 90 Minuten in Elversberg geht es in die Pause. Am 1. Januar öffnet dann das Transferfenster. Mit Blick auf eventuelle Aktivitäten auf dem Transfermarkt sagte der Coach: "Wir haben viele Gespräche, wir wissen, was wir wollen. Im Winter ist es nicht einfach, die Mannschaft mit Qualität zu verstärken. Wir sind abhängig davon, was verfügbar ist. Es ist auch eine Frage von gutem Timing. Es gibt aber auch Spieler im Kader, die zu wenig spielen bei uns. Da schauen wir, ob wir diesen Spielern eine Plattform geben können, wo sie mehr spielen.“

So könnte der FC Schalke bei der SV Elversberg spielen

Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Karaman, Antwi-Adjei - Sylla

Es fehlen: Mohr (Trainingsrückstand), Younes (Knie-OP), Zalazar (U20-Südamerikameisterschaft)

Sperre droht: Bachmann (4 Gelbe Karten)