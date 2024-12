Schalke 04 muss vorerst auf den am Knie verletzten Amin Younes verzichten. Auch Talent Mauro Zalazar fehlt den Königsblauen länger.

Drei Tage vor dem Jahresabschluss bei der SV Elversberg verkündete der FC Schalke 04 schlechte Nachrichten. Amin Younes wird der Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen bis auf Weiteres fehlen. Der 31-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wurde an diesem Mittwoch operiert. Der Verein spricht von einem „kleinen Eingriff“. Eine präzise Diagnose teilte S04 nicht mit.

Wann mit der Rückkehr des früheren deutschen Nationalspielers zu rechnen ist, bleibt daher offen. Klar ist, dass Younes in Elversberg nicht zur Verfügung stehen wird. Ebenso gilt als unwahrscheinlich, dass der Offensivmann im Trainingslager im türkischen Belek (ab 3. Januar) vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren kann. Ob Younes rechtzeitig zum Rückrundenstart bei Eintracht Braunschweig in einem Monat (18. Januar) fit wird, ist unklar.

Länger fehlen wird zudem Mauro Zalazar. Bei dem 19 Jahre alten Talent ist der Grund jedoch ein erfreulicher. Der jüngere Bruder des Schalker Aufstiegshelden Rodrigo ist nach Uruguay gereist. Mit der Junioren-Nationalmannschaft bereitet er sich auf die U20-Copa-America vor.

Diese beginn am 23. Januar, so dass Zalazar im Laufe des Februars zurück in Gelsenkirchen erwartet wird. Sportlich schmerzt der Ausfall des jungen Mittelfeldspielers die Schalker nicht: Zalazar wartet noch auf sein Zweitliga-Debüt. Einmal durfte er im DFB-Pokal Profiluft schnuppern, ansonsten kommt der Youngster vorwiegend in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Im Mannschaftstraining am Dienstag fehlte zudem Tobias Mohr. Der Linksaußen pausiert bereits seit Mitte November aufgrund einer Oberschenkelverletzung und drehte am Dienstag Laufrunden gemeinsam mit Nachwuchsspieler Vitalie Becker.

Mohr war in den ersten Saisonwochen in der Offensive gesetzt und wusste zu überzeugen. Nach seinem Ausfall rückte Younes auf die linke Außenbahn. Beim 2:2 gegen den Hamburger SV vor drei Wochen erzielte der gebürtige Düsseldorfer seinen ersten Treffer für Schalke.