Voller Platz beim Schalke-Training: Außer Ron Schallenberg und Tobias Mohr standen alle Königsblauen auf dem Rasen.

Ab Montagnachmittag kehrt die Champions League für kurze Zeit nach Gelsenkirchen zurück. Vor dem Gruppenspiel zwischen Shakthar Donezk und Bayern München am Dienstagabend wird die Veltins-Arena noch einmal herausgeputzt, der verlegte Rasen ist neu. Auf dem Trainingsgelände begann derweil die Vorbereitung der Profis des FC Schalke 04 auf die knifflige Zweitliga-Aufgabe gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13 Uhr/Sky).

Bei strömendem Regen hatten sich 30 Schalke-Fans versammelt, um die Mannschaft drei Tage nach dem überraschenden 4:2-Erfolg beim Tabellenführer SC Paderborn zu beobachten.

Sie sahen ein sehr munteres Training, Trainer Kees van Wonderen ließ direkte Kombinationen einüben, bat zudem zu einem Spiel auf einem Kleinfeld. Die Intensität war unübersehbar hoch - ein Sieg setzt eben Kräfte frei.

Zudem hat van Wonderen wohl auch gegen Düsseldorf die Qual der Wahl. Fast alle Profis stehen ihm zur Verfügung. Lediglich Ron Schallenberg setzte aus – er hatte in Paderborn einen Schlag abbekommen, weshalb er kurz vor Schluss ausgewechselt werden musste.





Nach Auskunft der Königsblauen war es aber eine Vorsichtsmaßnahme, voraussichtlich am Dienstag soll Schallenberg auf den Rasen zurückkehren. In Paderborn war Schallenberg nach dem Abpfiff besonders gefragt – als gebürtiger Paderborner und langjähriger Profi und sogar Kapitän der SCP-Profis. Er ließ sich auch in der Kabine des Gegners blicken.

Zwei Schalke-Spiele vor Weihnachten – die Gegner: Düsseldorf und Elversberg

Sowohl gegen Düsseldorf als auch bei der SV Elversberg (20. Dezember) zum Rückrundenabschluss dürfte Tobias Mohr nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Linksfuß, der im Sommer aussortiert werden sollte, war an den ersten zwölf Spieltagen einer der wenigen Lichtblicke (zwei Tore, drei Vorlagen), bevor er sich im Training verletzt hatte. Mohr steigert sich im Aufbautraining, an volles Teamtraining ist noch nicht zu denken.