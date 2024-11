Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern. Paul Seguin kann nicht beginnen.

Im Vergleich zum 2:2 beim Hamburger SV in der Vorwoche verändert Schalkes Trainer Kees van Wonderen seine Schalker Mannschaft auf nur einer Position. Für Mittelfeld-Taktgeber Paul Seguin rückt Innenverteidiger Tomas Kalas in die erste Elf.

Seguin ist angeschlagen, konnte die zurückliegende Woche nicht voll trainieren, sitzt aber zumindest auf der Bank.

Durch diese Veränderung wird Ron Schallenberg aus dem Abwehrzentrum ins Mittelfeld rücken und die Seguin-Rolle übernehmen. Kalas spielt wie gewohnt in der Innenverteidiger – zuletzt war der Tscheche angeschlagen, in Hamburg wurde er erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Schalke-Trainer van Wonderen erwartet ein schweres Spiel

„Wir haben Respekt vor jedem Gegner. Kaiserslautern hat eine gute Serie, ist gut organisiert, werden durch den Trainer Markus Anfang gut angeführt. Wir sind auf eine Herausforderung vorbereitet. Uns erwartet ein schwieriges Spiel“, sagte Schalke-Trainer Kees van Wonderen im Vorfeld der Partie.

Auch individuelle Fehler seien dabei eingeplant: „Die Mannschaft hat Mut zu spielen, Fehler gehören dazu. Das muss man hinnehmen. Ich habe mich richtig gefreut, wie Ron Schallenberg sich nach seinem Fehler gesteigert hat. Diese Erfahrung braucht man. Im Leben geht es nicht immer nur positiv. Es geht dann darum, wie man darauf reagiert. Macht man es gut, lernt man etwas daraus.“

Schalke-Gegner Kaiserslautern kann auf Rang zwei springen

Der Gegner des FC Schalke 04 reist nicht nur mit ordentlich Unterstützung sondern auch mit viel Selbstbewusstsein nach Gelsenkirchen. Nur eins der letzten acht Spiele ging verloren, bei einem Sieg könnten die Pfälzer vorrübergehend auf Rang zwei springen.

"Ich schaue jetzt nicht jeden Tag auf die Tabelle. Wenn man aber die Chance hat, mit einem Sieg weiter nach oben zu kommen, muss man alles dafür tun, das zu schaffen", sagte im Vorfeld Trainer Anfang und fügte an: "Schalke wird mit dem Stadion im Rücken versuchen, aggressiv zu spielen. Wir sind darauf aber eingestellt. Für uns ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Sachen konzentrieren."

FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern: So spielen sie

Schalke: Heekeren - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin - Schallenberg, Seguin - Sylla, Bachmann, Younes - Karaman

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Ronstadt, Elvedi, Sirch, Tomiak, Kleinhansl - Kaloč, Aremu - Yokota, Ache, Hanslik