Schalke 04 gastiert am Samstag beim Hamburger SV. Der Gastgeber steht unter Druck. Das sagt HSV-Coach Steffen Baumgart vor der Zweitliga-Partie.

Obwohl der Hamburger SV nur zwei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen zurückliegt, ist die Stimmung beim Nordklub angespannt. Drei Partien ohne Sieg mit Niederlagen gegen Elversberg und Braunschweig haben dazu geführt, dass Trainer Steffen Baumgart erstmals in seiner Amtszeit hinterfragt wird.

Somit ist klar, dass eine Menge Druck auf dem Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) liegt. "Das ist in unserem Job normal. Das ist bei Schalke 04 genauso", gibt sich Baumgart im Vorfeld gelassen. "Wir stellen uns den Themen und wollen voll bei der Sache sein. Am Sonnabend will ich dann die richtigen Entscheidungen treffen, um das Spiel zu gewinnen."

Für Baumgart ist es das erste Mal, dass er in der 2. Bundesliga auf Schalke trifft. Die Königsblauen sahen in den vergangenen Jahren nicht gut aus im Volksparkstadion und stehen sieben Punkte hinter dem HSV in der Tabelle. Zuletzt blieb S04 jedoch zweimal ungeschlagen, während die Hamburger fragwürdige Leistungen zeigten.

"Schalke hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt", weiß auch Baumgart. "An den Ergebnissen sieht man, dass der Kader besser ist als der Tabellenplatz. Sie waren bisher nicht vom Glück geküsst, das darf gegen uns natürlich gern so bleiben." Wichtig sei, so der 52-Jährige weiter, dass seine Mannschaft viele Torchancen kreiere und besser mit Rückschlägen umgehe als zuletzt.

Nicht hilfreich dafür: Top-Torjäger Robert Glatzel fehlt weiterhin verletzt, ebenso fällt mit Ludovit Reis eine wichtige Stütze im zentralen Mittelfeld aus. Und nun bangt der HSV auch noch um Jonas Meffert, der im defensiven Mittelfeld bisher gesetzt war. Er hat sich eine Armverletzung zugezogen. "Heute hat er keine Zweikämpfe bestritten", erklärt Baumgart am Donnerstag, "wir sind aber optimistisch, dass er am Sonnabend auflaufen kann."

Das wäre wichtig für die Hamburger, die gegen Schalke wieder in die Spur finden wollen - und für ihren Trainer, um die Kritiker vorerst wieder verstummen zu lassen.