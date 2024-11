Die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 hat die Zwillinge Erwin und Helmut Kremers in die Ehrenkabine des Clubs gewählt.

Der FC Schalke 04 hat Helmut und Erwin Kremers in die Ruhmeshalle des Clubs gewählt. Am Samstag stimmte die Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit dafür, sie in die sogenannte Ehrenkabine aufzunehmen.

Von den 75 Jahre alten Zwillingsbrüdern war nur Erwin Kremers anwesend. „Eure Abstimmung hat mich emotional berührt“, sagte er in seiner Danksagung.

Erwin Kremers spielte zwischen 1971 und 1979 für die Königsblauen, sein Bruder noch ein Jahr länger. Die in Mönchengladbach geborenen Brüder waren auch in der deutschen Nationalmannschaft aktiv. Helmut Kremers gehörte zum Kader, der 1974 den Weltmeistertitel gewann. Er war nach seiner aktiven Karriere auch Manager, Interimstrainer und Präsident auf Schalke. Erwin Kremers wurde 1972 Europameister.

Der Schalker Ehrenkabine gehören unter anderem auch Ebbe Sand, Rudi Assauer und Rául an.

Die gesamte Mitgliederversammlung können Sie im RS-Liveticker nachlesen.