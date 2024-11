Ab 11:04 Uhr steigt beim FC Schalke am Samstag die Mitgliederversammlung 2024. Wir tickern live von der Veranstaltung.

12:24 Uhr:

Nun wird gleich über die Aufnahme der Zwillinge Erwin und Helmut Kremers in die Schalker Ehrenkabine entschieden.

12:22 Uhr:

Nun werden die Frauen geehrt, die mehrfach aufgestiegen sind. Unter anderem ist auch die Tocher von Gerald Asamoah, Jada Asamoah, auf der Bühne.

12:15 Uhr:

Unter den Geehrten befindet sich auch der "Drei-Tage-Präsident" Michael Zylka.

12:13 Uhr:

23 Mitglieder werden von Axel Hefer für eine 50-Jährige Mitgliedschaft geehrt.

12:10 Uhr:

Mulder ehrt in einer Rede über die alten Zeiten "damals durfte man auf den Versammlungen noch rauchen" die Jubilare, die dem S04 seit 25 Jahre die Treue halten. "Danke für Eure Treue, für Eure Leidenschaft und unerschütterliche Unterstützung".

12:07 Uhr:

"Er war jeden Tag auf dem Gelände und immer mit dir geredet" ... "Wir vermissen dich sehr" sagt Youri Mulder, der auf die Bühne geholt wurde über den verstorbenen Meisterspieler Willi Koslowski

12:02 Uhr:

Soeben wurde aller in den vergangenen eininhalb Jahren gestorbenen Schalker gedacht, unter anderen "Willi" Koslowski und Klaus "Boxer" Täuber.

11:54 Uhr:

Pfiffe gibt es beim Rauchverbot

11:51 Uhr:

Wir sind immer noch bei Probeabstimmungen.

11:46 Uhr:

Bei der nächsten Probeabstimmung haben sich 3296 Fans beteiligt. Das ergibt einen Hinweis darauf, wie viele Mitglieder heute dabei sind.

11:34 Uhr:

Axel Hefer eröffnet die Versammlung

11:33 Uhr:

Das Podium ist bereits besetzt. Es geht gleich los.

11:22 Uhr:

Erste Probeabstimmungen laufen und zeigen, dass die Mitglieder am Rahmenprogramm die Interviews am Spielfeldrand am Interessantesten finden.

11:15 Uhr:

Die Mannschaft wird heute nicht vor Ort sein - sie hat frei.

11:04 Uhr:

Der Beginn ist jetzt auf 11.34 Uhr verschoben worden.

10:49 Uhr:

Gerade teilte Dirk Oberschulte-Beckmann mit, dass sich der Beginn verzögert, weil viele Fans noch am Eingang stehen

10:45 Uhr: Die Tagesordnung heute:

Eröffnung und Begrüßung Ehrungen Berichte der Gremien Aussprache über die Berichte Entlastungen Satzungsänderungsanträge Wahlen zum Aufsichtsrat Wahlen zum Wahlausschuss Verschiedenes Verabschiedung

10:30 Uhr: Langsam füllt sich der Unterrang der Haupttribüne. Aber die meisten Mitglieder befinden sich noch in der Anreisephase.

9:45 Uhr: Es stehen brisante Entscheidungen auf der Tagesordnung. Unter anderem stehen Aufsichtsrats-Wahlen an und Details zur Fördergenossenschaft werden verkündet. Ebenso werden mehrere Anträge auf Satzungsänderungen geprüft.

9:30 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Ab 11:04 Uhr tickern wir heute die Mitgliederversammlung des FC Schalke aus der Arena.