In der 2. Bundesliga bahnt sich die nächste Trainer-Freistellung an. Als Nachfolger ist ein ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen im Gespräch.

Laut des Internetauftritts der "Nürnberger Nachrichten" sind die Tage von Leonhard Haas als Interimstrainer bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gezählt - RevierSport berichtete.

Die Franken haben zwar offiziell das Haas-Aus noch nicht kommuniziert doch nach einem Medienbericht soll dies hinter verschlossenen Türen bereits beschlossen worden sein. Am Montag und Dienstag wurden geplante Trainingseinheiten abgesagt. Und: Über den Nachfolger wird auch schon spekuliert.

Laut der Bild-Zeitung soll nach Alexander Zorniger und eben Haas dann Jan Siewert als dritter Fürth-Trainer in 2024/2025 am Ronhof übernehmen.

Der 42-jährige Fußballlehrer wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrmals im Fürther Stadion gesichtet. Siewert, der zuletzt für zwölf Spiele das sportliche Sagen beim Bundesligisten Mainz hatte, ist noch bis zum 30. Juni 2025 an den 1. FSV gebunden. Sein Vertrag müsste zunächst aufgelöst werden, um beim abstiegsbedrohten Zweitligisten Fürth anzuheuern.

In der Saison 2015/2016 stand Siewert bei Rot-Weiss Essen an der Seitenlinie und betreute den damaligen Regionalligisten RWE in 30 Ligaspielen. Mit acht Siegen sowie je elf Remis und Niederlagen konnte er die Erwartungen nicht im Ansatz erfüllen.

Auf einem Abstiegsplatz und zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer folgte nach einem 0:2 gegen die Sportfreunde Lotte die Trennung bei Rot-Weiss Essen, das eigentlich als einer der Aufstiegskandidaten in die Saison gestartet war. Später arbeitete er auch beim VfL Bochum.

Jan Siewert - Trainerstationen:

2013 bis 2015: Co-Trainer im DFB-Nachwuchs

2015 bis April 2016: Cheftrainer Rot-Weiss Essen

2016 bis 2017: Co-Trainer beim VfL Bochum und Trainer der U19

2017 bis Januar 2019: Trainer bei Borussia Dortmund II

Januar 2019 bis August 2019: Cheftrainer Huddersfield Town

2020 bis 2022: Nachwuchskoordinator Mainz 05 (1 Spiel Interimstrainer 1. Mannschaft)

seit 2022: Trainer Mainz 05 II

November 2023 bis Februar 2024: Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05