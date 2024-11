In der 2. Bundesliga bahnt sich der fünfte Trainerwechsel der laufenden Saison an.

Während es in der 1. Bundesliga nach zehn Spieltagen in 2024/2025 bis dato zu zwei Trainerwechseln - beim VfL Bochum und der TSG Hoffenheim - kam, steht in der 2. Bundesliga schon die fünfte Freistellung bevor.

Die SpVgg Greuther Fürth sucht einem Medienbericht zufolge schon wieder einen neuen Trainer. Der fränkische Zweitligist trennte sich nach nur vier Pflichtspielen und bloß einem Sieg von Interimstrainer Leonhard Haas (42), wie das Portal "nn.de" berichtete. Der vorherige U23-Trainer hätte das Kleeblatt eigentlich bis zur Winterpause betreuen sollen. Der Verein reagierte auf Nachfragen zu der Personalie zunächst nicht.

Die Fürther hatten nach dem 0:4-Debakel im Derby gegen den 1. FC Nürnberg vor mehr als drei Wochen Trainer Alexander Zorniger und Sportchef Rachid Azzouzi freigestellt. Daraufhin übernahmen Haas als Interimstrainer und Stephan Fürstner als Interimssportchef.

Nach dem Startsieg nur noch Rückschläge

Haas konnte seine Premiere beim FC Schalke 04 (4:3) gewinnen, doch anschließend verloren die Franken dreimal nacheinander. Kurz vor der Länderspielpause am Samstag unterlagen sie allerdings sehr unglücklich erst nach einem ganz späten Gegentor von Damion Downs (90.+4) beim 1. FC Köln.

In der Tabelle sind die Fürther mit 13 Punkten aus zwölf Spielen bis auf Position 13 abgerutscht. Sie haben nur zwei Zähler Vorsprung auf Preußen Münster auf Relegationsrang 16. Nach der Länderspielpause empfangen die Fürther am 23. November im schweren Heimspiel Aufstiegskandidat Karlsruher SC.

Wenn die Fürther die Haas-Entlassung bestätigen sollten, dann wäre Haas nach seinem Vorgänger Zorniger sowie dem Ex-Schalke-Trainer Karel Geraerts, dem ehemaligen Darmstädter Torsten Lieberknecht sowie Joe Enochs, der beim SSV Jahn Regensburg gehen musste, der fünfte Trainer der noch jungen Zweitliga-Saison, der seinen Job verliert.