Die Spieltage 15 bis 19 in der 2. Fußball-Bundesliga wurden zeitgenau angesetzt. Die Termine von Schalke 04 im Überblick.

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es allmählich in den Jahresendspurt. Elf Spieltage wurden bereits absolviert, sieben Partien stehen noch aus. Für die Begegnungen vom 15. bis 19. Spieltag teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) an diesem Donnerstag die zeitgenauen Terminierungen mit - auch die ersten beiden Spieltage im neuen Jahr wurde damit angesetzt.

Für Schalke 04 stehen in diesem Zeitraum zwei Auswärtsspiele an - jeweils am eher unbeliebten Termin am frühen Freitagabend um 18.30 Uhr: beim SC Paderborn (6. Dezember) und bei der SV Elversberg (20. Dezember). Dazu geht es im neuen Jahr an einem Samstag zu Eintracht Braunschweig (18. Dezember).

Dazu kommen zwei Heimspiele, jeweils samstags um 13 Uhr. Noch in diesem Jahr empfängt S04 Fortuna Düsseldorf (14. Dezember). Ende Januar ist dann der befreundete 1. FC Nürnberg in Gelsenkirchen zu Gast (25. Januar).

2. Bundesliga: Die Spieltage 15 bis 19 im Überblick

15. Spieltag

Freitag, 06.12.2024:

SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 18.30

SV Elversberg - 1. FC Nürnberg 18.30

Samstag, 07.12.2024:

Hannover 96 - SSV Ulm 1846 13.00

SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC 13.00

1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 13.00

Preußen Münster - 1. FC Magdeburg 20.30

Sonntag, 08.12.2024:

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig 13.30

Hamburger SV - Darmstadt 98 13.30

Jahn Regensburg - 1. FC Köln 13.30

16. Spieltag

Freitag, 13.12.2024:

Karlsruher SC - Jahn Regensburg 18.30

Hertha BSC - Preußen Münster 18.30

Samstag, 14.12.2024:

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 13.00

1. FC Magdeburg - SC Paderborn 07 13.00

SSV Ulm 1846 - Hamburger SV 13.00

Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern 20.30

Sonntag, 15.12.2024:

1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 13.30

SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 13.30

Eintracht Braunschweig - SV Elversberg 13.30

17. Spieltag

Freitag, 20.12.2024:

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg 18.30

SV Elversberg - FC Schalke 04 18.30

Samstag, 21.12.2024:

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth 13.00

SC Paderborn 07 - Karlsruher SC 13.00

Preußen Münster - SSV Ulm 1846 13.00

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 20.30

Sonntag, 22.12.2024:

Hannover 96 - Hertha BSC 13.30

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 13.30

Jahn Regensburg - Darmstadt 98 13.30

18. Spieltag

Freitag, 17.01.2025:

Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98 18.30

Jahn Regensburg - Hannover 96 18.30

Samstag, 18.01.2025:

1. FC Kaiserslautern - SSV Ulm 1846 13.00

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 13.00

Preußen Münster - SpVgg Greuther Fürth 13.00

Hamburger SV - 1. FC Köln 20.30

Sonntag, 19.01.2025:

SC Paderborn 07 - Hertha BSC 13.30

SV Elversberg - 1. FC Magdeburg 13.30

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 13.30

19. Spieltag

Freitag, 24.01.2025:

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 18.30

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig 18.30

Samstag, 25.01.2025:

1. FC Köln - SV Elversberg 13.00

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf 13.00

FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 13.00

Hertha BSC - Hamburger SV 20.30

Sonntag, 26.01.2025:

Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 13.30

Hannover 96 - Preußen Münster 13.30

SSV Ulm 1846 - Jahn Regensburg 13.30