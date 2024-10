Zweitligist Greuther Fürth gastiert am Samstag beim FC Schalke 04. Dann wird ein neuer Mann auf der Trainerbank Platz nehmen.

Nur wenige Tage nach der enttäuschenden 0:4-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Nürnberg trennte sich Zweitligist Greuther Fürth am Dienstag von Trainer Alexander Zorniger und Sportdirektor Rachid Azzouzi.

Für einen neuen Impuls soll U23-Trainer Leonhard Haas sorgen, der bis zur Winterpause als Interimscoach fungiert. Julian Kolbeck ergänzt das Co-Trainerteam, bestehend aus Stefan Kleineheismann und Marco Konrad.

Die erste Aufgabe für Haas ist dann direkt ein echtes Highlight: Am Samstag (26. Oktober, 13 Uhr) geht es für die Fürther zum FC Schalke 04. "Ich freue mich aufs Spiel. Schalke hat jetzt auch keine leichte Phase gerade. Ich glaube, dass es auch eine Chance für uns ist, um ein gutes Spiel zu zeigen", betonte er vor der Partie.

Der neue Mann an der Seitenlinie zeigte sich am Donnerstag zuversichtlich und konnte von seinem Team einen guten Eindruck in der Trainingswoche gewinnen: "Ich habe eine Mannschaft übernommen, die absolut intakt wirkt. Wir haben eine gute Energie auf den Platz bekommen in den Trainingseinheiten. Ich habe es auch der Mannschaft gesagt: Es muss nicht alles perfekt sein, was wir am Samstag sehen. Ich glaube, die Energie ist ein entscheidender Faktor für alle, die habe ich absolut gesehen", erklärte der 42-Jährige.

Haas weiter: "Was am Ende rauskommt, werden wir sehen, aber es geht erstmal um die Leistung, die wir auf den Platz bringen. Wie agierst du als Mannschaft und was bringt jeder Einzelne mit, um das Team zu stärken? Das ist die Basis, worum es geht."

Ob Gideon Jung bei diesem Vorhaben mitwirken kann, ist noch offen. Mit Problemen am hinteren Oberschenkel steht es laut Haas aktuell "50:50", dass er einsatzfähig ist und spielen kann. Sicher ausfallen werden Jomaine Consbruch und der ehemalige Schalker Kerim Calhanoglu (beide Knie).

Für die Schalker Profis absolvierte Calhanoglu insgesamt 18 Pflichtspiele, sowohl in der Bundesliga, aber auch in der 2. Liga. Seit 2023 steht er beim Kleeblatt unter Vertrag.