Missglücktes Debüt für Neu-Schalke-Trainer Kees van Wonderen. Im Schalke-Talk sprechen wir über die 0:1-Niederlage bei Hannover 96.

Mit großen Hoffnungen startete der FC Schalke 04 am Samstag Richtung Niedersachsen - und nicht nur Mannschaft plus Trainerteam. Über 10.000 Fans machten sich auf den Weg, zeigten eine beeindruckende Choreographie. Doch das Spiel bei Hannover 96 konnte dieses Niveau nicht halten.

Schalke verlor 0:1 (0:1) und spielte beim Debüt von Trainer Kees van Wonderen schwach. Erneut droht der Abstiegskampf. Doch nicht nur das beschäftigte die Schalker Vereinsfamilie in dieser Woche - sondern auch die Ankündigung, dass eine Fördergenossenschaft gegründet wird, die Anteile am Stadion erwerben soll.

In der neuen Folge unserer Talksendung „19:04 - Inside Schalke“ diskutiert Schalke-Reporter Andreas Ernst im Gespräch mit Moderator Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) über die schwache Leistung in Hannover und die Folgen einer Genossenschaftsgründung für die Königsblauen.

Der FC Schalke 04 läuft die Zeit davon. Die Knappen stehen nach 9 Spieltagen schon wieder weit unten in der Tabelle. Der Trainerwechsel hatte zunächst noch keinen Effekt. S04 zeigt eine schlechte Leistung in Hannover.