Schalke 04 gastiert am Samstag bei Hannover 96. Trainer Kees van Wonderen nimmt bei seinem Debüt drei Startelf-Wechsel vor.

Kees van Wonderen greift in seinen ersten Spielen als Trainer des FC Schalke 04 zu einer sehr ungewöhnlichen Maßnahme. Für die Klärung der zuletzt viel diskutierten Torwart-Frage, ob Justin Heekeren die Nummer eins bleibt oder Ron-Thorben Hoffmann zwischen die Schalker Pfosten rückt, lässt der Niederländer beide in den kommenden Partien in der 2. Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal vorspielen.

Den Anfang macht Hoffmann. Er steht bei Hannover 96 an diesem Samstagmittag (13 Uhr) vor seinem Zweitliga-Debüt - wie auch der Trainer, der die Mannschaft zu Beginn der Länderspielpause übernommen hatte. Ob es erfolgreich verläuft, können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Neben Hoffmann sind zwei weitere Spieler gegenüber dem vergangenen Pflichtspiel bei Hertha BSC (2:2) neu in der Startelf. Felipe Sanchez rückt in die Innenverteidigung. Zudem feiert Mittelfeldmann Lino Tempelmann sein Saison-Startelfdebüt. Das Duo rückt für den verletzten Christopher Antwi-Adjei und für Amin Younes (Bank) ins Team.

Die beiden Talente Taylan Bulut und Max Grüger sind auch unter van Wonderen dabei - Bulut als Rechtsverteidiger in der Viererkette neben Sanchez, Tomas Kalas und Derry John Murkin. Grüger läuft an der Seite von Ron Schallenberg im defensiven Mittelfeld auf. Auch ein Dreier-Gespann in der Zentrale zusammen mit Tempelmann ist denkbar. Tobias Mohr kehrt auf seine Stammposition auf dem linken Flügel zurück. Dazu kommen Kapitän Kenan Karaman und Top-Torschütze Moussa Sylla.

So spielt Schalke 04 gegen Hannover 96 Hoffmann - Bulut, Kalas, Sanchez, Murkin - Schallenberg, Grüger - Tempelmann, Karaman, Mohr - Sylla

Van Wonderen trat die Nachfolge von Karel Geraerts an, nachdem U23-Trainer Jakob Fimpel die Mannschaft interimsweise an den vergangenen beiden Spieltagen gecoacht hatte. Der ehemalige Abwehrspieler von Feyenoord Rotterdam erklärte: „Es fühlt sich hier nach der kurzen Zeit schon an wie zu Hause. Der Verein ist gut organisiert und professionell, die Arbeit mit der Mannschaft macht Spaß“, sagte van Wonderen über seine ersten Eindrücke: „Hoffentlich werde ich auch am Samstag Spaß haben.“

Dann steht der 12. (!) Schalke-Chefcoach seit 2020 erstmals auf dem Prüfstand. Seine beiden Vorgänger Thomas Reis und Geraerts gingen bei ihren Debüts unter, zuletzt gab es unter Fimpel jedoch einen Aufschwung. Beim Versuch, diese Tendenz beizubehalten, können Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein sowie Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei verletzungsbedingt nicht helfen. Für Ibrahima Cissé kommt ein Einsatz nach seiner Länderspielreise mit Mali ebenfalls zu früh.