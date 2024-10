Hannover 96 13:00 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Hannover 96 will am Samstag gegen den FC Schalke die weiße Weste vor eigenem Publikum bewahren. So geht der Trainer in die Partie.

Hannover 96 trifft in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13 Uhr) auf den FC Schalke. Und die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl geht mit einer bisher beeindruckenden Heimbilanz in die 90 Minuten. Hannover ist die beste Heimmannschaft, alle vier Partien zu Hause wurden gegen Jahn Regensburg, den Hamburger SV, Kaiserslautern und den 1. FC Nürnberg gewonnen. Auswärts ging dafür oft wenig, zuletzt gab es eine bittere 0:2-Derbypleite vor der Länderspielpause bei Eintracht Braunschweig. Leitl betont: "Wir treten zu Hause mit unheimlich viel Selbstvertrauen auf, setzen Dinge gut um, bekommen einen Push von der Tribüne. Deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel und wollen gewinnen. Auf der anderen Seite setzen wir uns in Heimspielen auch immer unter Druck, gewinnen zu müssen, um oben dranzubleiben, wenn es auswärts nicht geklappt hat. Wenn wir in allen Phasen des Spiels gut sind, werden wir aber erfolgreich sein.“ Womöglich kann Leitl sogar aus dem Vollen schöpfen, denn einen sicheren Ausfall gibt es nicht, nachdem sogar Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg wieder ein Thema für die Schalke-Begegnung ist. Leitl über den zuvor erkrankten Innenverteidiger: "Marcel hat seit zwei Tagen individuell trainiert. Wir haben die Belastung langsam gesteigert. Er ist am Donnerstag ins Teamtraining eingestiegen, das Feedback war in Ordnung. Jetzt schauen wir, wie es ihm am Freitag geht." Jeder Leistungsträger, der fit ist, wird Leitl freuen. Zumal er vom Gegner aus Gelsenkirchen eine hohe Meinung hat. "Es wird eine große Herausforderung für uns, wir spielen gegen einen großen Verein. Es ist eine Mannschaft, die individuell mit sehr guten Spielern bestückt ist." Zudem kommt Schalke mit einem neuen Trainer, das macht die Vorbereitung etwas schwieriger. So könnte Hannover gegen Schalke 04 spielen Zieler - Muroya, Neumann, Knight (Halstenberg), Wdowik - Leopold, Christiansen - Lee, Momuluh - Voglsammer, Tresoldi

