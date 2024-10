Während der Länderspielpause hat vieles auf ein Duell zwischen Heekeren und Hoffmann um den Platz im Schalker Tor hingedeutet. Nun fällt ein Torwart verletzt aus.

Als seine Kollegen am Dienstagvormittag am Berger Feld trainieren, stand Justin Heekeren in Trainingsjacke hinter der Bande. Dem 23 Jahre alten Torwart des FC Schalke 04 blieb nichts anderes übrig, als die Einheit von außen zu verfolgen – denn er ist verletzt.

Im Zweitligaspiel gegen Hertha BSC (2:2) hat sich Heekeren eine Oberschenkelblessur zugezogen. Für das Testspiel beim Schweizer Zweitligisten FC Aarau am Samstag (17 Uhr) fällt er definitiv aus und auch hinter seinem Einsatz in Hannover nach der Länderspielpause am 19. Oktober steht ein großes Fragezeichen.

Der Ausfall von Heekeren ist die große Chance für Ron-Thorben Hoffmann. Der 25-Jährige war im Sommer aus Braunschweig gekommen, wurde von Ex-Trainer Karel Geraerts aber überraschend nur auf die Bank gesetzt. Schon, weil Heekeren als Nummer eins nicht komplett überzeugen konnte, gab es in den vergangenen Tagen Diskussionen um den Status des Schalker Stammtorwarts. Der neue Trainer Kees van Wonderen sagte noch am Montag, Konkurrenzkampf sei auch für Torhüter etwas Gutes. Durch die Verletzung dürfte Hoffmann nun allerdings einen klaren Vorteil haben.





Doch nicht nur Justin Heekeren fehlte am Dienstag auf dem Platz. Auch Ilyes Hamache (21, krank), Ibrahima Cissé (23, Länderspielreise mit Mali) sowie Christopher Antwi-Adjei (30, Muskelverletzung am Oberschenkel) konnten nicht trainieren. Beim Ex-Bochumer rechnen die Schalker mit einer Ausfalldauer von mindestens zwei Wochen. Heißt: Der schnelle Offensivspieler fehlt definitiv beim Auswärtsspiel in Hannover.

Es gibt allerdings auch gute personelle Nachrichten. Mittelfeld-Taktgeber Paul Seguin (29) konnte am Vormittag die komplette Einheit mitmachen. Zuletzt wurde er wochenlang von Leistenproblemen ausgebremst. Auch Janik Bachmann (28) konnte wieder voll trainieren. Gleiches gilt für die beiden Rechtsverteidiger Mehmet Can Aydin (22) sowie Adrian Gantenbein (23). Sie alle dürften in Hannover wieder zum Kader zählen.