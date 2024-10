Was für ein überragender Auftritt von Caspar Jander! Der ehemalige Duisburger führte den 1. FC Nürnberg zum Heimsieg gegen Preußen Münster.

Am vergangenen Spieltag kassierte Preußen Münster eine bittere 2:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg. Zur Pause führte der Gast noch mit 2:1, am Ende mussten die Adlerträger die weite Heimreise allerdings mit leeren Händen antreten.

Der Hauptgrund dafür war Caspar Jander. Mit einem Tor, zwei Vorlagen und einer Passquote von 100 (!) Prozent avancierte er zum Matchwinner für den FCN und führte seinen Verein fast im Alleingang zum dritten Saisonsieg. Vor allem sein starkes Solo zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich (52.) war sehenswert, aber auch im Aufbauspiel machte der Mittelfeldspieler den Unterschied.

Besonders bitter für den Zweitliga-Aufsteiger aus Münster: Jander ist gebürtiger Münsteraner und spielte von 2013 bis 2015 selbst für die Preußen. Nun sorgte der 21-Jährige dafür, dass sein Heimatklub auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte.

Für diesen Galaauftritt wurde Jander ausgezeichnet und mit der Bestnote 1,0 zum "kicker"-Spieler des Tages gewählt. Nach sieben Zweitliga-Partien steht der deutsche U20-Nationalspieler bei zwei Toren und zwei Vorlagen, sein erster Treffer im Unterhaus gelang ihm am zweiten Spieltag gegen Schalke 04 (3:1). Auch S04 war ein ehemaliger Verein von Jander (2017-2021), gegen diese Klubs scheint er besonders aufzutrumpfen.

Nach dem Münster-Spiel erntete der Youngster ein großes Lob von FCN-Trainer Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 sagte über Jander: "Er ist ein fantastischer Spieler – wie ruhig er in solchen Situationen bleibt. Er würde auch total entspannt bleiben, wenn er direkt neben einem fahrenden ICE stehen würde. Er hat eine sagenhafte Technik. Glücklicher kann ich gar nicht sein, dass ich so einen Spieler in meinen Reihen habe."

Sein Gegenüber Sascha Hildmann hatte ebenfalls nur lobende Worte für das Mittelfeldtalent übrig: "Er ist ein sensationeller Fußballer. Es tut schon verdammt weh, dass er zwar aus Münster stammt, aber nicht für uns spielt." Im Sommer wechselte Jander vom MSV Duisburg in die 2. Liga. Bei den Zebras feierte der 21-Jährige einst sein Profidebüt und absolvierte insgesamt 63 Pflichtspiele (2 Tore, 7 Vorlagen).