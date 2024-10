Der SC Paderborn etabliert sich weiter in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Mitverantwortlich: zwei Neuzugänge von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg.

Acht Partien haben der Karlsruher SC und der SC Paderborn in der aktuellen Saison absolviert. Beide holten vier Siege und vier Remis, blieben also stets ungeschlagen und können früh in der Saison von einer sehr erfolgreichen Spielzeit träumen.

Während der KSC seit 2009 von der sechsten Rückkehr in die Bundesliga träumt, stieg der SCP 2014 und 2019 jeweils für ein Jahr in die höchste Spielklasse auf. Zuletzt bewies der ostwestfälische Zweitligist erneut ein gutes Näschen, als er im Ruhrgebiet auf die Suche nach Neuzugängen ging.

Klar, schnell fiel da der Blick auf Felix Götze, der sich als Abwehrchef bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga bewiesen hatte und nach Höherem strebte. Der SCP konnte diese Aussicht bieten, mit der Rückennummer 20 soll der Neuzugang die Defensive regeln.

Bisher ist die Partnerschaft ein Volltreffer für beide Seiten. Götze gehört zu den Leistungsträgern, absolvierte jedes der acht Ligaspiele über die komplette Distanz und konnte sich zudem prompt bei seinem Debüt in die Torschützenliste eintragen, wurde beim "Kicker" gar Spieler des Spiels.

Ein weiterer Grund für den starken Paderborner Neustart spielt auf dem Platz eine Reihe vor Götze und wurde ebenfalls im Sommer aus dem Revier abgeworben. Beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg hatte Santiago Castaneda trotz der schwachen Saison Eindruck hinterlassen. Der US-Amerikaner debütierte mit 18 Jahren für die Zebras und stand in 33 Pflichtspielen auf dem Platz.

Und auch der Sprung in die 2. Bundesliga scheint den inzwischen 19-Jährigen nicht sonderlich zu beunruhigen. Im Gegenteil, auch beim SCP tritt Castaneda beeindruckend auf. Wie Götze gehörte auch er bisher in jeder Partie zur Startelf, konnte zudem im DFB-Pokal gegen den Bremer SV (4:0) treffen. Im Notenschnitt des Kicker gehört er mit 2,86 zu den besten Mittelfeldspielern der jungen Zweitligasaison.

Mit einem 3:0 über Jahn Regensburg eroberte Paderborn zumindest über Nacht einen Aufstiegsplatz. Nach der Länderspielpause geht es für die Ostwestfalen dann zu einem Topspiel: am Samstagabend (18. Oktober, 20.30 Uhr) geht es zum 1. FC Kaiserslautern auf den Betzenberg.