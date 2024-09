Preußen Münster gegen FC Schalke 04: Am Samstag (28. September, 20.30 Uhr) wird dieser Westschlager angepfiffen. Wir haben die Aufstellungen.

Alle Fußballfans, die sich aus dem Ruhrgebiet an diesem Samstagabend Richtung Münster bewegten, um den FC Schalke 04 im Spiel beim SC Preußen zu unterstützen, bekamen in der vergangenen Woche einen Ratschlag: Sie sollten so früh wie möglich anreisen.

Und so kribbelte es rund um das altehrwürdige Preußenstadion schon ein paar Stunden vor dem Anpfiff des eigentlich so ungleichen Duells (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky).

Rund 50.000 Karten hätte Preußen für das Flutlichtspiel absetzen können, ins Stadion dürfen nur 12.422. Auf die wartet ein ganz besonderes Spiel.

„Dass wir uns mit der ersten Mannschaft von Schalke 04 messen dürfen, ist der Wahnsinn für uns“, sagte Preußens Trainer Sascha Hildmann, der vor zwei Jahren mit seinem Team noch gegen Schalkes U23 in der Regionalliga spielte. „Aber das ist der Lohn für harte Arbeit“, ergänzte Hildmann. Der Lohn eben für den Doppel-Aufstieg. Zuletzt ging es vor 33 Jahren zwischen beiden Teams um Punkte. Während Münster danach zwischen Dritter und Vierter Liga pendelte, fuhren die Schalker durch Europa, gewannen Titel. Nun treffen sich die beiden - was die Punktzahl anbetrifft - beinahe auf Augenhöhe. Preußen Münster hat sogar einen Punkt mehr geholt.

Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Andersen - Hendrix - Kyerewaa, Mees - Grodowski, Nemeth, Makridis. Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Andersen - Hendrix - Kyerewaa, Mees - Grodowski, Nemeth, Makridis. FC Schalke 04: Heekeren - Bulut, Kalas, Murkin - Aydin, Schallenberg, Grüger, Mohr - Karaman, Younes - Sylla. Schiedsrichter: Dr. Robin Braun

Während Preußen vor einer Woche den ersten Saisonsieg beim Mit-Aufsteiger Regensburg feierte (3:0), ist die Stimmung bei den Schalkern anders. Sie befinden sich nach dem Rauswurf von Trainer Karel Geraerts in einer Übergangszeit, der neue Mann übernimmt erst zur Länderspielpause in einer Woche.

Interimstrainer in Münster und gegen Hertha BSC (5. Oktober) ist U23-Coach Jakob Fimpel - derjenige, der die Atmosphäre durch das direkte Duell besonders gut kennt. „Ich kenne keine Mannschaft der Zweiten Liga so gut“, sagte Fimpel auf Nachfrage dieser Zeitung. Gemeinsam mit dem Videoanalyseteam hätte er das Team sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Nach der Trainingswoche habe er ein gutes Gefühl, sagte Fimpel.

Mit seiner ersten Startelf überrascht Fimpel: Im Vergleich zum 3:5-Desaster gegen Darmstadt gibt es zwei Änderungen: Die langjährigen Knappenschmiede-Spieler Max Grüger und Taylan Bulut feiern ihr Startelf-Debüt. Sie ersetzen Christopher Antwi-Adjei und Marcin Kaminski.