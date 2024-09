Jakob Fimpel steht vor seiner Premiere als Interimstrainer des S04. Bei seinem Debüt gegen Preußen Münster trifft er auf einen alten Bekannten.

Am Samstagabend (20.30 Uhr) spielt der FC Schalke 04 im Topspiel der 2. Liga bei Preußen Münster. Es ist das erste Spiel für Interimstrainer Jakob Fimpel. Dabei trifft der eigentliche U23-Coach des S04 gleich auf einen seiner ehemaligen Spieler. Denn Daniel Kyerewaa spielte bis zum Sommer 2023 im Regionalligateam der Knappen. Und machte - aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf gekommen - unter Fimpel große Fortschritte.

Im letzten Jahr auf Schalke gelangen dem inzwischen 22-jährigen Offensivspieler in der Regionalliga in 32 Spielen elf Tore und drei Vorlagen. Doch das reichte nicht, um sich nachhaltig für die Profimannschaft des S04 zu empfehlen. Er wechselte zu Preußen Münster in die 3. Liga - und stieg mit dem Klub in die 2. Liga auf.

Dort kommt er inzwischen auf fünf Einsätze für die Adlerträger. Zuletzt stand er zweimal hintereinander in der Startelf, so auch beim 3:0 bei Jahn Regensburg.

Dabei schien Kyerewaa bereits bei den Königsblauen nah an der Realisierung seines Profitraums dran zu sein. Denn in den Spielen gegen Hannover 96 und Dynamo Dresden gehörte Kyerewaa zum Spieltagskader der Knappen in der 2. Bundesliga-Saison 2021/22. Eingesetzt wurde er in diesen Spielen nicht.

Fimpel trifft auf seinen alten Schützling

Entsprechend heiß dürfte der links und rechts flexibel im offensiven Mittelfeld oder auf den Außenbahnen einsetzbare gebürtige Düsseldorfer beim überraschenden Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer sein. Zumal Fimpel stets große Stücke auf Kyerewaa gehalten hat, dem damals aber noch ein Stück weit Konstanz und Durchsetzungsvermögen gefehlt haben.

Neben Kyerewaa hat noch ein weiterer Preußen-Spieler aus der Stammelf von Trainer Sascha Hildmann eine Schalke-Vergangenheit. Lukas Frenkert wechselte im Sommer 2021 aus Münster zum S04, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Bereits nach einem guten halben Jahr ging er aber zurück nach Münster. Kurz danach übernahm Jakob Fimpel das Traineramt vom entlassenen Torsten Fröhling.