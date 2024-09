Spiel eins nach Darmstadt. Spiel eins nach dem Trainerwechsel auf Schalke. Das sagt Interimscoach Jakob Fimpel vor dem Duell bei Preußen Münster.

Neustart beim FC Schalke. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Karel Geraerts muss der S04 am Samstag (20:30 Uhr) in der 2. Bundesliga bei Aufsteiger Preußen Münster ran.

Gecoacht werden die Königsblauen bis zur Länderspielpause im Oktober von U23-Trainer Jakob Fimpel, der das 3:5 gegen Darmstadt, was final zur Beurlaubung von Geraerts führte, nicht mehr aufführte, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte: "Ich habe mit keinem Spieler über Darmstadt gesprochen, habe keine Videos aus dem Spiel gezeigt. Kein Blick zurück, sondern absolut nach vorne! Es hatte keinen Effekt auf die Woche.“

Wobei er dennoch Aufbauarbeit leisten musste, da die Elf nach dem Heimdebakel am Boden war, wie er erklärte: "Montag habe ich schon gedacht, ein bisschen mehr Power, Energie und Spirit wären schon gut. Das habe ich dann auch gesagt. Ab Dienstag ging es dann besser. Das Gute an diesem Team ist auch, dass sie untereinander total gut miteinander klarkommen. Das ist eine gute Voraussetzung, um aus dem Loch rauszukommen.“

Eine Veränderung nahm er auch vor, er verkleinerte die Trainingsgruppe. "Es war für mich wichtig, mit den Spielern zu arbeiten, die für den Kader am Samstag infrage kommen - aber trotzdem 11 gegen 11 spielen zu können.“

Personell kann er weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen, denn Adrian Gantenbein, Paul Seguin und Jannik Bachmann fallen auch in Münster aus. Was er verriet: Ron Schallenberg, der unter Geraerts oft in der Innenverteidigung spielte, wird auf der Sechs beginnen. Etwas überraschend könnte auch Lino Tempelmann wieder eine Rolle spielen, wie der Trainer sagte: "Er kommt topfit zurück, hat sehr gut gearbeitet, ist total frisch, lebendig. Ich habe einen sehr guten Eindruck von Lino. Ich habe mit ihm gesprochen, ob er es sich zutrauen würde. Ob es für den Kader reicht, lasse ich offen.“

Mit Blick auf den Gegner betont Fimpel: "Ich kenne das Stadion, der Verein hat eine überragende Entwicklung genommen. Mit jeder Liga kommen natürlich neue Spieler hinzu. Aber mein Staff hat mich sehr gut auf Stand gebracht und Preußen bis ins Detail durchleuchtet.“

So könnte der FC Schalke bei Preußen Münster spielen

Heekeren - Aydin, Kalas, Sanchez, Murkin - Schallenberg - Antwi-Adjei, Younes, Karaman, Mohr - Sylla

Es fehlen: Bachmann (Knieprellung), Gantenbein (Muskelverletzung im Oberschenkel), Seguin (Leistenprobleme)