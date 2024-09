Schalke 04 kommt bei den Marktwert-Updates gut weg. Kenan Karaman steigt auf, Justin Heekerens Kurs verdoppelt sich. Es gibt aber auch Verlierer.

Nein, berauschend war der Saisonstart des FC Schalke 04 wahrlich nicht. Im Gegenteil, nach dem jüngsten 3:5-Debakel gegen Darmstadt 98 musste Trainer Karel Geraerts seinen Posten räumen, Jakob Fimpel hat übernommen. In der Misere konnten immerhin einige Spieler profitieren und ihre Marktwerte steigern. „Transfermarkt.de“ stuft im neusten Update zur zweiten Liga fünf Schalker wertvoller ein als vorher.

Den prozentual größten Sprung legte Justin Heekeren hin. Der Torhüter verdoppelte seinen Marktwert von 300.000 auf 600.000 Euro. Unter Geraerts war er überraschend zur Nummer eins ernannt worden. Auf die Bank musste dafür Ron-Thorben Hoffmann, der fast schon folgerichtig der größte Verlierer des Updates ist. Mühselig via Treppe hoch zu einer Million Euro ging es nun mit dem Aufzug in kurzer Zeit auf 600.000 Euro runter - sein Wert notiert also 40 Prozent leichter.

Auf Gewinnerseite tat sich dagegen noch Emil Höjlund hervor, der bisher zwar vor allem verletzt fehlte, offensichtlich aber von seinem Wechsel zu Königsblau profitiert - ein Plus von knapp 67 Prozent. Das sportliche Comeback von Ibrahima Cissé würdigte das Portal mit einem Anstieg von 350.000 auf 500.000 Euro, was rund 43 Prozent entspricht.

Gute 39 Prozent legte auch Kenan Karaman zu. Der Schalker Kapitän zählt auch in dieser Saison zu den sportlichen Lichtblicken und steigerte seinen Marktwert von 1,8 Millionen auf 2,5 Millionen Euro. Gemeinsam mit Moussa Sylla ist er nun wertvollster Schalker. Dazu bekam Taylan Bulut seinen ersten Marktwert verpasst und wird nun mit 250.000 Euro gelistet.

Schalke: Vier Spieler werden herabgestuft, auch Zugang Antwi-Adjei

Neben Hoffmann hat derweil noch ein weiteres Trio Verluste hinnehmen müssen. Weil auch Lino Tempelmann bisher nur an der Seitenlinie blieb und verletzungsbedingt nicht eingreifen konnte, ging es für den Mittelfeldmann von 750.000 auf 5000.000 Euro runter - eine Abwertung von einem Drittel.

25 Prozent seines vorherigen Marktwertes büßte auch Zugang Christopher Antwi-Adjei ein, der statt 1,2 Millionen nur noch 900.000 Euro wert ist. Auch bei Bryan Lasme zeigt die Kurve nach unten. Der Offensivmann musste ebenfalls ein Viertel seines Marktwertes abgeben und wurde von 800.000 auf 600.000 Euro herabgestuft.