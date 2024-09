Der FC Schalke 04 sucht nach der Freistellung von Karel Geraerts einen neuen Trainer. Es fallen einige Namen. Auch der von Weltstar Raul.

Sandro Schwarz, Andre Breitenreiter, Lukas Kwasniok, Pal Dardai, Mike Büskens oder Heiner Backhaus? Es fallen aktuell sehr viele Namen in der Presselandschaft, wenn es um die Suche nach einem neuen Cheftrainer auf Schalke geht.

Über Aachens Backhaus hatte RevierSport erst am Dienstag (24. September) berichtet. Es gibt für den 42-jährigen angehenden Fußballlehrer keine offizielle S04-Anfrage bei der Alemannia. "Ich höre und lese immer wieder, dass Vereine an Heiner interessiert sind oder sein sollen. Ich sage es mal so: Wir wissen, welch überragenden Trainer wir hier in Aachen haben. Sollte ein Verein wie der FC Schalke 04 an Heiner Interesse bekunden, dann wäre das für uns eine große Ehre und Bestätigung der guten Arbeit in Aachen", meinte Erdal Celik, Technischer Direktor des Drittligisten, gegenüber RevierSport.

Der FC Schalke 04 denkt bei seiner Suche nach einem neuen Trainer übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch an den früheren Profi Raúl. Die „WAZ“ und „Bild“ berichteten, dass sich der Zweitligist mit dem Spanier beschäftige. Würde man dies nicht tun, wäre der Klub dafür kritisiert worden, hieß es weiter. Auf Nachfrage wollte sich der Verein nicht zum Thema Raúl äußern.

Raúl hatte von 2010 bis 2012 für Schalke gespielt. Aktuell arbeitet er als Trainer im Nachwuchs von Real Madrid.

Die in einer früheren Version des Artikels vom Sportinformationsdienst (sid) genannten Zitate von Kaderplaner Ben Manga wurden entfernt, sie entstammen nach Angaben des FC Schalke 04 einem nicht zur Veröffentlichung freigegebenen Hintergrundgespräch des Vereins.

Schalke hatte sich am Samstag von Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots getrennt. In sechs Spielen haben die Gelsenkirchener nur vier Punkte gesammelt, verloren am Freitagabend nach einer 3:0-Führung noch 3:5 gegen den SV Darmstadt 98.

Die Suche nach einem neuen Coach läuft, Schalke hat bereits mit Kandidaten gesprochen. Auf die Frage nach dem gewünschten Profil des Geraerts-Nachfolgers hatte sich Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann zuletzt zurückgehalten. „Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht öffentlich diskutieren, weil ich damit mögliche Lösungen ausschließen könnte“, sagte er am vergangenen Wochenende der Deutschen Presse-Agentur. „Intern wissen wir, welche Qualitäten wir benötigen und was für uns nicht infrage kommt. In unseren Gesprächen werden wir dieses Profil weiter entwickeln. wozi mit sid