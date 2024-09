Schalke-Talk: Das Geraerts-Aus war überfällig, Wilmots war eine „Fehlbesetzung“

Nach der Entlassung von Karel Geraerts und Marc Wilmots fällen unsere Schalke-Reporter harte Urteile. Vor allem über den Ex-Sportdirektor.

Das desolate 3:5 gegen Darmstadt 98 hat für Schalke 04 erhebliche Nachwirkungen. Neben Trainer Karel Geraerts musste auch Sportdirektor Marc Wilmots gehen. Der Traditionsklub steckt in einer tiefen Krise. Sportlich sieht es mies aus: 16 Gegentore in sechs Spielen, Schalke kommt der Abstiegszone bedrohlich nah.

In unserer Talkrunde „19:04 - Der Schalke-Talk“ spricht Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) mit den Reportern Andreas Ernst und Robin Haack über den Rauswurf von Geraerts und Wilmots. „Geraerts und Wilmots haben zusammen auf Schalke gearbeitet und sind zusammen auf Schalke untergegangen“, fasst Haack zusammen.

Für ihn war Wilmots „von Tag eins an eine Fehlbesetzung“. Der frühere belgische Nationaltrainer verfüge nicht über das Netzwerk und die Expertise, die es für diese Funktion brauche. Außerdem sei er in der Kommunikation nicht auf Schalke-Linie gewesen.

Wilmots habe ebenso wenig zu Kaderplaner Ben Manga gepasst wie Ex-Trainer Geraerts: „Schon im März hat Manga festgestellt, dass Karel Geraerts nicht der Trainer ist, mit dem er in die Zukunft gehen will“, weiß Ernst. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison habe es gekriselt. In der Mannschaft sei keine Entwicklung, keine Strategie zu sehen gewesen. Weitere vernichtende Feststellungen und die Erklärung, warum Schalke jetzt mehr und mehr zum „FC Manga 04“ wird, ist im Video zu sehen.

Das 3:5 gegen Darmstadt war das letzte Spiel für Karel Geraerts, auch Sportdirektor Marc Wilmots muss gehen. Darüber sprechen die WAZ-Schalke-Experten Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann von der WAZ-Gelsenkirchen. Schon nach dem Abpfiff am Freitagabend war für viele Schalke-Beobachter klar: Das war‘s für Trainer Karel Geraerts. Am Samstagmorgen wurde der Belgier freigestellt - genauso wie Sportdirektor Marc Wilmots.

Unsere Analysen und Hintergründe der Reporter bekommen Sie weiterhin als Video, zur neuen Saison auch im neuen Look. Ab sofort gibt es alle Folgen aber auch als Podcast. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen Hören und Sehen.



Bei „19:04 - Inside Schalke“ bekommen Sie alles zu Schalke 04 in 19:04 Minuten. Welche Spieler stehen gerade besonders im Fokus? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage? Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Die Analysen liefern Ihnen unsere Reporter Andreas Ernst, Robin Haack, Katharina Piorrek, Matthias Heselmann und Sinan Sat. Eine neue Folge bekommen Sie immer einen Tag nach jedem Spiel.





Alle Folgen finden Sie auf unserer Übersichtsseite auf waz.de/s04, auf Youtube und allen gängigen Podcastplattformen. Dazu gehören zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Abonnieren Sie uns jetzt auf ihrem liebsten Podcastkanal und drücken bei Youtube auf die Glocke, dann verpassen Sie keine Folge. Sie unterstützen uns außerdem, wenn Sie uns auf Spotify und Apple eine Fünf-Sterne-Bewertung geben.

Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören - und viel Spaß mit der neuen Folge!