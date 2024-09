Das 3:5 gegen Darmstadt 98 zieht ein personelles Beben bei Schalke 04 nach sich. Auch Sportdirektor Marc Wilmots muss gehen, ein Coach der Knappenschmiede übernimmt das Training.

Die katastrophale Pleite des FC Schalke 04 gegen Darmstadt löst bei den Knappen ein wahres Beben aus. Nachdem zunächst bekannt wurde, dass S04 Trainer Karel Geraerts freistellt, bestätigte der Klub wenig später neben dem Geraerts-Aus auch die Trennung von Marc Wilmots.

Auch der Sportdirektor muss aufgrund der "negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen" seinen Posten räumen. Zunächst wird er von Kaderplaner Ben Manga ersetzt, langfristig soll aber ein Nachfolger präsentiert werden. Bis zur nächsten Länderspielpause soll mit Jakob Fimpel der Trainer der U23 übernehmen, Manga und der Vorstand gehen auf Trainersuche.

"Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen. Taktisch und fußballerisch haben wir nicht die notwendigen Schritte gemacht, weder als Mannschaft noch mit Blick auf die Einzelspieler. Im Ergebnis stecken wir nach einem Drittel der Hinrunde im Tabellenkeller fest", erklärt Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann.

Zur Trennung von Sportdirektor Marc Wilmots sagt Tillmann: "In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen. Aus Sicht des Vorstands ist es allerdings elementar wichtig, in der sportlichen Führungsriege des Vereins eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Über die zukünftige Ausrichtung der Profi-Abteilung muss Einigkeit bestehen. Das war nicht mehr gegeben."

Der Vorstandsvorsitzende des S04 führte das abschließende Gespräch mit Wilmots und betont: "Wir danken Marc für seine geleistete Arbeit und die Rolle, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison innehatte – als Stabilisator auf dem Weg zum Klassenerhalt. Marc ist als Eurofighter eine Legende auf Schalke und wird das immer bleiben, entsprechend ist er zu jeder Zeit herzlich willkommen."





Bis auf Weiteres übernehme Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, die sportliche Gesamtverantwortung. Tillmann: "Es ist bereits beschlossen, dass wir eine weitere Person für die sportliche Leitung suchen werden. Wir werden die kommenden Wochen nutzen, um uns verschiedene Profile anzuschauen. Die ausgewählte Person muss sich mit unserem eingeschlagenen Weg – junge Spieler zu fördern und zu entwickeln – voll identifizieren, um gemeinsam alles für den Erfolg von Schalke 04 zu tun – der steht am Ende über jeder Einzelperson."

Höchste Priorität habe die Suche nach einem neuen Trainer, die zusammen von Ben Manga und dem Vorstand durchgeführt werde. "Wir werden bis zur Länderspielpause mit Jakob Fimpel als Interimstrainer arbeiten. Wir kennen seine Arbeit in der U23 seit langem sehr gut, er wird die Mannschaft gut auf die beiden Spiele vor der Länderspielpause vorbereiten. Die Zeit, die wir so erhalten, werden wir nutzen, um den neuen Trainer auszuwählen. Noch heute werden wir mit konkreten Gesprächen beginnen", erklärt Tillmann.