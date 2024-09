Ein Stromausfall in Gelsenkirchen für mächtig Probleme bei Sky. Die Fans des FC Schalke 04 verpassten das dritte Tor.

Das ist ein Hammer! Während des Spiels des FC Schalke 04 gegen Darmstadt 98 (hier geht es zum Live-Ticker) wurde die Übertragung bei Sky plötzlich unterbrochen.

Exakt bei 36:05 Minuten stoppte die Live-Übertragung des Zweitligaspiels beim Bezahlsender. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sehe und höre nichts mehr. Es gibt offenbar einen Stromausfall. Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagte der Sky-Kommentator Hannes Herrmann, der nicht selbst in der Arena auf Schalke saß, sondern von München aus kommentierte.

Besonders bitter! Die Fans des FC Schalke 04 verpassten das dritte Tor der Knappen. Erst nach gut vier Minuten war das Live-Bild zurück, dabei gelang Schalke 04 fast die Vorentscheidung in der 39. Minute.

Nach einem Durchbruch von Tobias Mohr auf der linken Außenbahn folgte eine flache Ablage in das Zentrum. Der dort unbewachte Schallenberg musste aus gut 14 Metern nur noch einschieben. Die TV-Zuschauer sahen davon im Einzelspiel nichts.

In der zweiten Halbzeit wiederholte sich das TV-Drama. Erneut fiel der Strom für die TV-Übertragung aus, erneut verpassten die TV-Zuschauer ein wichtiges Tor. Darmstadt 98 erzielte in der 56. Minute den 2:3-Anschlusstreffer. Isac Lidberg traf für die „Lilien“. Im Stadion selbst machten sich die Stromprobleme derweil ebenfalls bemerkbar: immer wieder flackerte das Flutlicht.

Sky: „Es gibt keine Bilder vom Tor von Schallenberg“

„Es gibt keine Bilder vom Tor von Schallenberg“, sagte Sky-Moderator Stefan Hempel in der Halbzeitpause. Ein Stromausfall hatte die gesamte TV-Übertragung lahm gelegt, auch das Flutlicht fiel im Stadion immer wieder aus und ging zwischenzeitlich wieder an. „Wir hoffen, dass der Strom jetzt bei uns bleibt“, sagte Hempel mit einem Lachen.

Sky äußerte sich zudem auf X: „Auf Schalke gab es einen Stromausfall, auch das Flutlicht fiel aus. Das dritte Tor fiel als das Licht wieder funktionierte, Kameras und die damit zusammenhängende Übertragung liefen noch nicht. Wir bitten den Ausfall zu entschuldigen. Danke.“

Der Stromausfalls selbst beeinflusste das Spiel aber nicht, dieses ging normal weiter - auch, weil es in der Arena auf Schalke noch hell genug war. Die Dämmerung hatte gerade erst eingesetzt. Bitter allerdings ist trotzdem, dass der Treffer von Schallenberg nicht im TV zu sehen war. Denn Schalke spielte gegen Darmstadt nach anfänglichen Problemen stark. Zunächst traf Tobias Mohr per direkt verwandeltem Freistoß wunderschön zur Führung (14.), bevor Moussa Sylla (34.) kurz vor dem TV-Blackout auf 3:0 erhöhte. Er nutzte einen Patzer von Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen.

Schalke: Fans sauer auf Sky, weil sie Tore verpassten

Die Fans liefen in den Sozialen Netzwerken trotzdem Sturm. „Schalke einmal am ballen und ihr habt Stromausfall“, schrieb etwa ein Nutzer bei X. Ein weiterer schrieb: „Zack, Schalke mal gut und bei SKY Stromausfall und kein Spiel mehr.“ Andere wiederum nahmen es mit Humor. „Es gibt keine bilder vom 3-0??? Wie will schalke denn dann überhaupt beweisen dass es gefallen ist?“, schrieb ein Nutzer.

Kurz vor der Pause verkürzte Darmstadt allerdings. Der VAR griff nach einem Handspiel von Sylla im eigenen Strafraum ein. Fraser Hornby traf mit dem Halbzeitpfiff vom Punkt zum 1:3 aus Darmstädter Sicht.