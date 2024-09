Nach der Länderspielpause geht es für den FC Schalke 04 zum Karlsruher SC - Freitag, 13. September, 18.30 Uhr. Das sagte Karel Geraerts vor dem Spiel.

Vier Punkte nach vier Spielen: Der FC Schalke 04 erwischte keinen guten Start in die Saison 2024/2025. Und nun muss S04 nach der zweiwöchigen Länderspielpause zu einem Top-Team reisen.

Am Freitag, 13. September, 18.30 Uhr, geht es zum Tabellenzweiten Karlsruher SC, der aktuell zehn Zähler auf dem Konto hat.

Schalke-Trainer Karel Geraerts sprach vor dem Gang nach Baden-Württemberg über...

... die Personallage: "Thomas Kalas ist zurück aus der Reha, dieses Wochenende ist für ihn noch zu früh. Bei Moussa Sylla sieht es gut aus, das morgige Training wird entscheidend. Paul Seguin steht am Freitag aufgrund von Beschwerden nicht zur Verfügung."

... die Situation: "Der Saisonstart war nicht gut. Die Mannschaft ist noch neu, wir hätten gerne zwei, drei Punkte mehr, aber haben sie nicht. Wir analysieren jedes Spiel, haben zuletzt unsere DNA nicht immer auf den Platz bekommen. Daran arbeiten wir. Wir haben eine gute Energie im Team, jeder glaubt an unseren Plan. Das gibt mir ein gutes Gefühl."

... den Karlsruher SC: "Sie sind stark gestartet, waren auch schon in der Rückrunde stark. Christian Eichner ist ein sehr guter Trainer. Dass sie jetzt schon zehn Punkte haben, überrascht mich nicht. Wir haben aber auch gut gearbeitet, brauchen eine gute Strategie und Selbstvertrauen. Wir werden gut vorbereitet sein und glauben an unsere Stärke."

... sein Schalke-Debüt am 22. Oktober 2023, als der KSC mit 3:0 gewann: "Ich weiß noch, dass die Stimmung im Stadion super war. In den ersten 25 Minuten habe ich dann Dinge gesehen, die konnte ich nicht glauben. Nach dem Spiel haben die Fans uns deutlich ihre Meinung gesagt. Das war auch okay. Ich erinnere mich auch noch an eine Abreibung in Magdeburg. Da habe ich keine guten Erinnerungen. Das können wir jetzt besser machen."

... seine eigene Position: "Druck ist immer da. Das ist nichts Neues auf Schalke. Wir hatten auch gegen Magdeburg und Köln Druck. Wir können viel reden, am meisten helfen aber immer drei Punkte. Das ist das beste Medikament."