Die kommenden Spieltags-Ansetzungen sind bekannt. Es verwundert, dass Schalke gegen Kaiserslautern kein Topspiel ist. Grund: Borussia Dortmund.

Jüngst gab die Deutsche-Fußball-Liga die zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga (bis zum 12. Spieltag) und der 2. Liga (bis 14. Spieltag) bekannt. Der FC Schalke 04 hat in dieser Zeit einige namhafte Gegner.

Eines verwundert dann aber doch: Am 14. Spieltag empfängt S04 den 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird am Freitag, 29. November. Als Topspiel am folgenden Samstagabend auf Sport1 wird den Zuschauern dann SV Darmstadt gegen Preußen Münster verkauft.

Warum ist diese Paarung ein Topspiel? Warum nicht das Duell zweier Traditionsklubs mit großer Anhängerschaft? Warum nicht Schalke gegen Kaiserslautern?

Schalke 04 und Kaiserslautern werden bis zum 14. Spieltag vier Topspiele bestritten haben, das ist bereits die Hälfte der maximal möglichen Anzahl pro Saison. In den kommenden Wochen spielt Schalke am Samstagabend gegen Preußen Münster (28. September), Hertha BSC (5. Oktober) und den Hamburger SV (23. November). Ein Grund für eine Schalke-Pause am Samstagabend, aber nicht das große Hindernis.

Schalke und BVB - kein Heimspiel am selben Tag

Das liegt an jenem 30. November einige Kilometer weiter die A40 hinauf. Borussia Dortmund empfängt an jenem Samstag den FC Bayern. Es ist das Topspiel des zwölften Bundesligaspieltags um 18.30 Uhr. Schalke und der BVB dürfen kein Heimspiel am selben Tag austragen, und in dem Fall wären es auch noch Abendspiele mit sich rivalisierenden Gästefanlagern in kurzem zeitlichem Abstand.

Neben der Partie zwischen Schalke und Kaiserslautern kommt es am 14. Zweitligaspieltag zu weiteren namhaften Begegnungen. Am Freitagabend spielt Hertha BSC in Magdeburg parallel zum Schalke-Spiel, am Samstag kommt Hannover 96 nach Köln und Hamburger SV spielt am Sonntag in Karlsruhe.

Schalke hatte in der vergangenen Saison übrigens die Höchstzahl von acht Topspielen erreicht. In der kommenden Saison wird die Obergrenze auf zehn Spiele pro Klub angehoben. Also mehr Schalke am Samstagabend? Die meisten Fans werden sich wohl lieber wünschen, dass Schalke dann wieder eine Liga höher schon um 15.30 Uhr spielt…