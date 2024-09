Die Abwehr ist die Achillesferse von Schalke 04, und falls sich dies nicht ändert, könnte das kommende Spiel schon für schlechte Stimmung sorgen.

Den Start in die neue Zweitliga-Saison hatten sich die Fans und die Verantwortlichen des FC Schalke 04 anders vorgestellt. Vier Punkte aus vier Spielen holten die Königsblauen. Das ist wenig zufriedenstellend, das 2:0 im Pokalspiel beim Fünftligisten Aalen war eine Pflichtaufgabe. Wenn es um die aktuellen Schwächen geht, wird vor allem ein Mannschaftsteil genannt: die Abwehr. Eklatante Defensivschwächen wurden Schalke auch am vergangenen Sonntag gegen Köln zum Verhängnis. Falls es so weitergeht … dann droht bereits die erste Krise der Saison!

Genau die sehen unsere Experten nämlich in der Ferne schon lauern. In 19:04 - Inside Schalke sprechen unsere Reporter Robin Haack, Andreas Ernst und Moderator Sinan Sat über die schwelende Gefahr auf Schalke. „Die Krise ist am Horizont schon ein bisschen zu sehen“, sagt Robin Haack. „Das nächste Spiel steigt in Karlsruhe, und wenn die Schalker das verlieren, sind sie unten drin. Es klingt wie eine Floskel, aber es ist wahr: Wenn man einmal unten drin ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen.“

Experte Andreas Ernst sieht ebenfalls „die Blaulichter blinken“, einen „Grund zur Panik“ sieht er aber noch nicht. Wobei die Betonung auf „noch“ liegt. Fest steht für ihn nach dem Ligastart: „Es wird sicherlich nicht der direkte Durchmarsch Richtung oberes Tabellendrittel.“ Ja, es gibt viel zu erzählen in den 19:04 Minuten unseres Schalke-Talks. Wo steht Schalke jetzt? Wie bewerten unsere Experten die Neuzugänge Ilyes Hamache und Amin Younes? Was blüht S04 nach der Länderspielpause beim Karlsruher SC? Spannende Fragen, auf die es Antworten gibt.

„Ich hatte keine Wahl, ich musste Schalke-Fan werden“ - für viele Menschen in NRW und im Ruhrgebiet ist Schalke die ganz große Leidenschaft, das Spiel am Wochenende der absolute Höhepunkt der Woche. Doch warum lief es bei Schalke am Wochenende nicht so wirklich rund? Oder konnte der S04 mit Kampf und Leidenschaft Fans und Publikum beeindrucken? Nach jedem Spiel der Schalker besprechen wir in 19:04 Minuten die aktuelle Gefühlslage der Königsblauen - „19:04 - Inside Schalke“ gibt es als Video und als Podcast!

