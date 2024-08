Schalke freut sich auf den Knaller gegen den 1. FC Köln. S04-Coach Karel Geraerts kann auf einen ziemlich breiten Kader bauen.

Traditions-Duell am Sonntag (13:30 Uhr). Der FC Schalke trifft in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Köln. Nach dem 5:1 im ersten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig will die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts nun den zweiten Heimdreier landen.

Wobei das ungleich schwieriger werden dürfte, zeigte sich Braunschweig (auch vor einer Woche in Köln) bisher als die Schießbude der Liga. Personell hat sich bei der Geraerts-Elf wenig verändert, denn die Abgänge Timo Baumgartl und Sebastian Polter (Braunschweig) spielten in den Planungen der Schalker keine Rolle mehr.

Vor den 90 Minuten gegen den FC betonte Geraerts auf der Pressekonferenz. "Bei Paul Seguin und Adrian Gantenbein ist mein Gefühl jetzt positiv. Aber wir warten das Training am Freitag noch ab. Emil Højlund braucht noch etwas länger."

Klar ist für den S04-Coach, wie die Rollen auf dem Platz verteilt sind: "Köln will zurück in die Bundesliga aufsteigen, sie haben klar die Favoritenrolle. Ich freue mich, dass wir nach drei Auswärtsspielen endlich wieder zu Hause spielen. Alle S04-Fans freuen sich auf das Spiel."

Das gilt auch für die Schalke-Spieler, für die meisten Akteure in der 2. Bundesliga sind die 90 Minuten gegen Köln besonders. Geraerts hat auch kaum Ausfälle zu beklagen, auch Amin Younes und Christopher Antwi-Adjei sind fit und haben wieder eine Woche Training mehr absolviert. Geraerts: "Ich freue mich, dass sie da sind - wir brauchen sie. Sie haben ihre Qualitäten."

Vor dem Spieltag stehen beide Teams bei vier Punkten, dennoch möchte Geraerts der Begegnung keine zu große Bedeutung beimessen: "Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Mich interessiert vor allem die Leistung, die wir zeigen. Die Ergebnisse sind natürlich das wichtigste. Aber wir befinden uns in einem Prozess - und der benötigt Zeit.“

So könnte der FC Schalke gegen den 1. FC Köln spielen

Heekeren - Aydin, Cissé, Schallenberg, Murkin - Bachmann, Seguin - Hamache, Mohr - Sylla, Karaman

Es fehlen: Bayindir (Infekt), Höjlund (Trainingsrückstand), Kalas (Patellasehnenentzündung), Lasme (Trainingsrückstand)