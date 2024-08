Zwei Schalke-Profis melden sich im Mannschaftstraining zurück. Vom in Magdeburg angeschlagen ausgewechselten Seguin gibt es gute Nachrichten.

Eine Verschnaufpause gibt es für die Profis des FC Schalke 04 zum Wochenstart nicht. Am Montagvormittag und damit keine 24 Stunden nach dem 2:2-Unentschieden beim 1. FC Magdeburg startete die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts in die Vorbereitung aufs kommende Wochenende. Nach drei Auswärtsspielen in Serie dürfen sich die Königsblauen dann wieder auf einen Auftritt im eigenen Stadion freuen: Der NRW-Schlager gegen den 1. FC Köln steht an (Sonntag, 13.30 Uhr).

Eine gute Nachricht für S04: Gegen den FC kann Geraerts voraussichtlich auf Paul Seguin zählen. Der Mittelfeldspieler musste gegen Magdeburg angeschlagen ausgewechselt werden, da er die Verletzung, die ihn in bereits den vergangenen zwei Wochen ausbremste, offenbar noch nicht ganz überwunden hatte. Doch am Montag gab Schalke Entwarnung. Seguin konnte mit den übrigen Startelf-Spielern am Regenerationsprogramm teilnehmen. Das galt auch für Mehmet Can Aydin. Der Rechtsverteidiger musste beim FCM ebenfalls vorzeitig raus.

Im Mannschaftstraining konnte Geraerts zwei Rückkehrer begrüßen. Bryan Lasme und Aris Bayindir fehlten in den vergangenen Wochen verletzt und meldeten sich nun zurück. Ihr Pensum soll nun Schritt für Schritt erhöht werden. Der Stürmer und das im Sommer aus Leipzig gekommene Mittelfeldtalent sind noch ohne Saisoneinsatz für die S04-Profis. Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein laboriert weiterhin an muskulären Problemen. Er absolvierte am Montag ein individuelles Programm.

Inwiefern Gantenbein, Lasme und Bayindir ein Thema für den Kader am Sonntag werden könnten, bleibt abzuwarten. Zeit, wieder fit zu werden, bietet sich dem Trio in den Tagen nach dem Köln-Spiel. Dann steht eine Länderspielpause an - und in dieser steht bei den Schalkern ein Testspiel auf dem Programm.

Am Mittwoch, 4. September (18 Uhr), empfangen sie den NAC Breda. Die Partie gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger wird im Parkstadion ausgetragen und bedeutet ein Wiedersehen mit Leo Greiml. Der Innenverteidiger wechselte nach zwei von Verletzungen geprägten Schalke-Jahren kürzlich über die Grenze. In Breda stand er an den ersten drei Spieltagen jeweils über die volle Distanz auf dem Rasen.