Am Sonntag will sich der FC Schalke auch auswärts belohnen. Der Trainer hat vor dem Spiel beim 1. FC Magdeburg personell mehr Möglichkeiten als zuletzt.

Nach dem Pokalwochenende geht es in der 2. Bundesliga mit dem dritten Spieltag weiter. Der FC Schalke muss am Sonntag (13:30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg ran.

Zuvor gab der Klub unter der Woche auf dem Transfermarkt Gas, verpflichtete mit Christopher Antwi-Adjei (zuletzt VfL Bochum), Ilyes Hamache (FC Valenciennes), Steve Noode (A.S. International Football Académie) und Mauro Zalazar (FC Granada U19) vier neue Spieler.

Für die Startelf in Magdeburg kommt wohl noch niemand aus dem Quartett in Betracht, wie S04-Coach Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor den 90 Minuten sagte. Steve Noode und Mauro Zalazar sind Perspektivspieler, das bekräftigte er. „Sie brauchen noch Zeit, das ist ganz klar.“

lyes Hamache könnte am Sonntag aber schon eine Rolle spielen. „Er hat in Valenciennes die ganze Vorbereitung mitgemacht.“ Bei Christopher Antwi-Adjei will Geraerts noch das Training abwarten, einmal hat er bisher mit dem Team trainiert. „Bei Antwi-Adjej müssen wir abwarten. Am Samstag entscheide ich, ob das Spiel am Sonntag schon ein guter Moment für ihn ist oder nicht.“

Mindestens eine Position muss er aber verändern, denn Ron Schallenberg muss nach Gelb-Rot in Nürnberg eine Partie pausieren. Da auch Tomas Kalas weiter fehlt, muss der Trainer mit einer veränderten Innenverteidigung beginnen. Seine Ansage vor dem Spiel beim FCM: „Ibrahima Cissé steht am Sonntag in der ersten Elf, nach dem Abschlusstraining werde ich entscheiden, wer an seiner Seite steht.“

Zudem hofft der Belgier, dass er in Magdeburg auch auf Paul Seguin bauen kann. Zuletzt hatte er zweimal passen müssen, nun ist er wieder bereit. Neben Seguin kehrten auch Emil Höjlund, Adrian Gantenbein und Amin Younes zurück ins Training.

Viel Auswahl, das ist gut für Schalke und gut für den Trainer. Und diesmal soll es besser laufen als beim letzten Vergleich. Der endete für Schalke in Magdeburg mit einem 0:3. Auch diesmal erwarte seine Elf viel Arbeit, so Geraerts: "Magdeburg hat viele individuell starke und bewegliche Spieler. Wir müssen ganz anders auftreten als in der ersten Halbzeit des Rückrundenspiels. Da haben wir zu einfache Gegentore bekommen. Wir müssen aggressiv auftreten und effizient sein.“

So könnte der FC Schalke beim 1. FC Magdeburg spielen

Heekeren - Gantenbein, Cissé, Wasinski, Murkin - Bachmann, Seguin - Aydin, Mohr - Sylla, Karaman

Es fehlen: Bayindir (muskuläre Probleme), Kalas (Patellasehnenentzündung), Lasme (Innenbanddehnung), Schallenberg (Gelb-Rot-Sperre), Tempelmann (Reha)