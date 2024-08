Schalke 04: Zweiter Neuer an einem Tag - Offensivmann kommt aus Frankreich

Der FC Schalke bastelt weiter am neuen Kader. Und S04 bleibt seinem Motto treu, dass entwicklungsfähige Talente verpflichtet werden.

Schalke 04 gibt Gas auf dem Transfermarkt: Nach Steve Noode (Vertrag bis 2029), Innenverteidiger-Talent aus Kamerun, haben die Königsblauen den zwölften Zugang vorgestellt.

Wieder ein Talent, diesmal für die Offensive. Vom FC Valenciennes kommt Ilyes Hamache nach Gelsenkirchen. Mit dem Klub stiegt der 21-Jährige zuletzt in die dritte französische Liga ab.

Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Für den Offensivmann wurde eine Ablöse fällig, da er noch bis 2025 an den französischen Klub gebunden war. Über die Modalitäten wurde aber Stillschweigen vereinbart.

„Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist. Mit seinem Profil, das er in seinem jungen Alter noch weiterentwickeln kann, ist er offensiv sowohl außen als auch im Zentrum einsetzbar“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung. „Nachdem wir in den vergangenen Monaten durchgehend mit Ilyes in Kontakt standen, freuen wir uns, dass er nun in Gelsenkirchen ist.“





Der Spieler selber freut sich über den Wechsel, er kann nicht nur auf dem Flügel, sondern auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Nach seiner Unterschrift betonte er: "Ich habe in sämtlichen Gesprächen gespürt, wie sehr mich die Verantwortlichen auf Schalke holen wollten. Sie haben mir klar aufgezeigt, welche Elemente ich in das Spiel einbringen kann. Das möchte ich nun auf dem Platz vor diesen großartigen Fans zeigen.“

Seit Sommer 2020 spielte Hamache für Valenciennes FC an. Für die Nordfranzosen debütierte das Eigengewächs am 21. September 2021 in der Ligue 2. In 82 Liga- und zehn Pokalspielen gelangen dem Offensivmann elf Tore und zwei Vorlagen. Im November 2022 feierte der Rechtsfuß gegen Indonesien sein Debüt in der französischen U20-Nationalmannschaft.