Miroslav Klose will gegen Schalke 04 seinen ersten Sieg als Trainer des 1. FC Nürnberg holen. Der neue Chefcoach freut sich auf die Stimmung und ein ausverkauftes Haus.

Am 11. Juni 2024 verkündete der 1. FC Nürnberg die Verpflichtung von Miroslav Klose als neuen Cheftrainer. Nach einer starken Vorbereitung inklusive Heimerfolg gegen Juventus Turin war die Stimmung beim Zweitligisten mehr als optimistisch.

"Eine gewisse Aufbruchstimmung haben wir erzeugt", blickt der neue Club-Coach auf die Vorbereitung zurück. Doch die ist jetzt nichts mehr werrt, wie er auch auf der Pressekonferenz vor dem ersten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 10. August, 13 Uhr) betonte: "Wir wissen auch, dass es letzte Woche losgegangen ist und es um Punkte geht. Da muss man Spiele gewinnen."

Und das klappte zum Saisonstart nicht wie erhofft, trotz einer 2:0-Führung beim Karlsruher SC trat die Mannschaft die Heimfahrt mit leeren Händen an. Das wurde in mehreren Videositzungen aufgearbeitet. "Die unnötigen Ballverluste, wo wir viel hinterherlaufen mussten" waren für Klose neben zu vielen individuellen Fehlern ein Hauptfaktor. "Wir haben keine Lösungen gefunden und wurden hektisch, das war hauptsächlich Thema."

Fehler, die es gegen die Schalker nach einem perfekten königsblauen Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (5:1) abzustellen gilt. Zumal die Bilanz gegen die befreundeten Knappen nicht die beste ist. "Ich glaube 2013 war der letzte Sieg", weiß Klose.

Sie spielen einen erwachsenen Fußball, sind gegen den Ball sehr mannorientiert. Es wird nicht nur spielerisch gehen, es wird auch viel über den Kampf geben. Miroslav Klose

Auch für den Weltmeister von 2014 ist das Spiel zwischen den befreundeten Vereinen ein besonderes: "Ich finde es fantastisch, dass es so eine Fanfreundschaft gibt, allein für die Stimmung im Stadion. Ich weiß, was so etwas mit einem Spieler macht." Gastgeschenke verteilen wollen die Nürnberger aber nicht, stellt Klose klar. "Wir wollen Punkte, darum geht es bei uns. Wir werden Schalke auch weiter unterstützen, aber vielleicht erst nächstes Wochenende."

Beim kommenden Gegner habe das Trainerteam gegen die Eintracht "viele positive Sachen gesehen. Sie spielen einen erwachsenen Fußball, sind gegen den Ball sehr mannorientiert. Es wird nicht nur spielerisch gehen, es wird auch viel über den Kampf geben", erwartet der 46-Jährige und will den Fokus lieber auf seine Mannschaft legen. "Sie sind variabel. Wir müssen versuchen, viel auf unser Spiel, unsere Ballbesitzphasen zu legen."

Und natürlich kann der neue Chefcoach auf seine Pflichtspielpremiere vor heimischem Publikum kaum erwarten. Das Max-Morlock-Stadion ist ausverkauft. "Jeder von uns freut sich unheimlich. Das müssen wir alles aufsaugen, diese Unterstützung im Trainingslager und bei den öffentlichen Trainingseinheiten ist top. Da entstehen Gespräche zwischen meinen Jungs und den Fans. Das zeigt den Jungs, wie sehr die Fans mitfiebern und dass sie nicht allein sind", lobt Klose die Clubfans.