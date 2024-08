Zwei Spieler aus der Schalke-Startelf vom Wochenende fehlen zum Wochenstart im Mannschaftstraining. Kurze Einheit für die Stammkräfte.

Zum Start in die neue Woche durften sich die Profis des FC Schalke 04 nicht nur über warmes Wetter, sondern auch über warme Worte freuen. Um die 1000 Zuschauer waren am Montag ans Berger Feld gekommen, um zwei Tage nach dem fulminanten 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig das Mannschaftstraining am Nachmittag zu verfolgen.

Zunächst aber mussten die Fans warten. Die Einheit begann exakt 32 Minuten später als geplant, nachdem sich die Videoanalyse in die Länge gezogen hatte - auch ein 5:1 muss schließlich nachbereitet werden, zumal das Ergebnis den Spielverlauf dann doch nicht vollumfänglich widerspiegelte.

Die Spieler, die beim gelungenen Auftakt von Beginn an auf dem Rasen standen, absolvierten am Montag nur eine kurze Einheit. Rund 30 Minuten lang dauerte ihr Training, anschließend erfüllten sie Autogrammwünsche. Das galt auch für die Spieler, die am Samstag in der U23 zum Einsatz kamen - etwa Taylan Bulut oder Peter Remmert.

Mit Tomas Kalas und Janik Bachmann betraten zwei Profis aus der Startelf gegen Braunschweig den Trainingsplatz erst gar nicht. Anlass zur Sorge bot das nicht: Innenverteidiger Kalas fehlte mit Verweis auf die Belastungssteuerung, bei Bachmann handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Der Mittelfeldmann hatte am Samstag ja einen Schlag aufs Knie bekommen und war vorzeitig ausgewechselt worden.

Nicht mit dabei waren außerdem Amin Younes, Bryan Lasme und Aris Bayindir. Das verletzte Trio arbeitete in der Reha am Comeback. Younes hat nach seiner Kniereizung einen weiteren Schritt in Richtung Rückkehr ins Mannschaftstraining gemacht. Der erfahrene Sommer-Neuzugang absolvierte auf einem Nebenplatz einige Passübungen. Für das Gastspiel beim 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag dürfte er noch kein Thema sein.