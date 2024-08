Der VfL Bochum hat das Trainingslager mit einem Erfolgserlebnis beendet. Trainer Peter Zeidler ist zufrieden.

Nach eher schwächeren Ergebnissen und teilweise auch Leistungen hat der VfL Bochum das Trainingslager in Südtirol mit einem Achtungserfolg beendet. Mit 4:0 setze sich der Revierklub am Samstagabend gegen den FC Bologna durch - immerhin Tabellenfünfter der abgelaufenen Saison in der Serie A.

Beim Test gegen den befreundeten Klub schickte Trainer Peter Zeidler seine A-Elf auf dem Rasen. Diese fuhr über die Spielzeit von zweimal 30 Minuten den deutlichen Sieg ein. Zuvor hatte die zweite Reihe eine Niederlage einstecken müssen. Mit 0:2 unterlag der VfL dem Zweitligisten FC Südtirol beim Blitzturnier in Bozen.

Hier gibt es die beiden Spiele zum Nachlesen im Ticker

Am Sonntag reisen die Bochumer zurück ins Ruhrgebiet. In der kommenden Woche beginnt die finale Vorbereitung auf den Pflichtspielstart in zwei Wochen. Vor der Abreise aus Südtirol spricht Trainer Peter Zeidler über...

... das erste Spiel gegen den FC Südtirol: Ich habe viel Positives gesehen. Aber wenn man aus zehn Eckbällen keine hochkarätige Chance kreiert, dann ist das nicht gut - ebenso wie das Ergebnis. Trotzdem hat mir vieles gefallen, zum Beispiel das Mittelfeld mit Pannewig und Jahn. Auch die 16- und 17-Jährigen (Alessandro Crimaldi und Kacper Koscierski, Anm. d. Red.) konnten sich zeigen. Man sieht, dass wir Fortschritte machen. Die Mentalität hat mir gefallen, die Jungs haben Spielfreude versprüht. Ich hätte mir natürlich den Ausgleich gewünscht, dann wäre es in Ordnung gewesen. Das Ergebnis im zweiten Spiel war aber ein würdiges Ende für das Trainingslager.

... das zweite Spiel gegen Bologna: Es hat vieles gepasst. Die Jungs haben gemerkt, dass es funktioniert, wenn sie aus sich rausgehen und einen anspruchsvollen Plan umsetzen. Wir haben ein gutes Pressing gezeigt, aber vor allem guten Fußball gespielt. Das Drehbuch hat natürlich auch gepasst mit der frühen Führung. So können wir mit positiven Gedanken nachhause fahren. Wir waren heute auch etwas frischer, wir hatten das Training zuletzt dosiert. Aber wir haben hier sicherlich nicht gegen Anfänger gespielt, sondern gegen eine Spitzenmannschaft in Italien. Wir lassen natürlich trotzdem die Kirche im Dorf.

... sein Fazit zum Trainingslager: Nach dem heutigen Spiel fällt es positiv aus. Bei einem 0:4 würde ich schon mit einigen Bedenken nachhause fahren. Es gibt noch einiges zu tun, das möchte ich hier jetzt nicht im Detail besprechen. Alles ist gut, jetzt kann es weitergehen in der nächsten Woche. mit gp