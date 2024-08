Der VfL Bochum nahm zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol an einem Turnier teil und spielte zweimal über 60 Minuten. Der Ticker zum Nachlesen.

Die Trainingslager-Woche in Südtirol neigt sich dem Ende entgegen, am Sonntag reist der VfL Bochum ab. Zum Abschluss nimmt das Team von Trainer Peter Zeidler an einem Turnier bei. In Bozen trifft der VfL zunächst auf den FC Südtirol aus der italienischen Serie B (17 Uhr) und dann auf den Erstligisten FC Bologna (18.15 Uhr), mit dem die Bochumer eine Fanfreundschaft pflegen. Gespielt wird jeweils über zweimal 30 Minuten. Die Höhepunkte der Partien gibt es hier im Liveticker.

VfL Bochum - FC Bologna: 4:0

So spielt der VfL Bochum im zweiten Spiel: Drewes - Passlack, Ordets, Masovic, Wittek - Sissoko, de Wit, Bero - Elezi (55. Koerdt) - Broschinski, Daschner

60. Minute: Abpfiff! Der VfL tankt im zweiten Spiel Selbstvertrauen und feiert einen deutlichen Sieg. Damit endet der Liveticker, Stimmen von Spielern und Trainer Zeidler gibt es gleich auf unserer Seite. Danke fürs Interesse!

55. Minute: 4:0 für den VfL! De Wit erhöht, nach einer Ecke köpft Ordets ihm den Ball vor die Füße, der Niederländer muss das Spielgerät nur noch über die Linie drücken.

49. Minute: 3:0 für den VfL! Broschinski schnürt den Doppelpack. Vorausgegangen ist ein katastrophaler Bock des Bologna-Keepers. Er sprang gegen den heranstürmenden VfL-Angreifer am Ball vorbei, so dass Broschinski nur noch einschieben musste.

31. Minute: Weiter geht's!

30. Minute: Und Pause.

27. Minute: Gute Chance für Bologna. Doch Drewes macht sich groß und klärt zur Ecke.

9. Minute: 2:0 für den VfL! Broschinski erhöht, Bero hatte den Ball erobert und dann stark vorbereitet.

6. Minute: 1:0 für den VfL! Sissoko trifft nach einer Ecke, im Nachsetzen stochert er den Ball ins Tor.

1. Minute: Jetzt rollt der Ball.

18.18 Uhr: Der Anpfiff verzögert sich noch.

VfL Bochum - FC Südtirol: 0:2

So spielt der VfL: Horn - Gamboa, Oermann, Loosli, Koscierski - Losilla, Pannewig (50. Koerdt), Jahn - Bamba, Crimaldi, Holtmann

60. Minute: Abpfiff! Der VfL verliert mit 0:2. Um 18.15 Uhr geht es weiter gegen den FC Bologna.

58. Minute: 0:2! Kurz vor Schluss muss Horn erneut hinter sich greifen. Valerio Crespi trifft aus kurzer Distanz per Seitfallzieher. Die Vorlage kam per Einwurf. Das stellt den Spielverlauf auf den Kopf, denn der VfL war mit seiner jungen Elf hier klar tonangebend.

45. Minute: Bamba hat das 1:1 auf dem Fuß, doch vor dem gegnerischen Torhüter hat er Probleme mit der Entscheidungsfindung - und trifft letztlich die falsche.

40. Minute: Noch keine nennenswerten Szenen hier rund zehn Minuten nach Wiederbeginn.

31. Minute: Der Ball rollt wieder.

30. Minute: Kurze Pause in Bozen, in der ersten halben Stunde hat sich der VfL nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

27. Minute: Gute Chance für Crimaldi. Der Youngster nimmt eine Hereingabe direkt, doch Südtirols Torhüter ist zur Stelle.

14. Minute: 0:1! Die Italiener gehen in Führung. Nach einem Einwurf auf der rechten Abwehrseite verliert Anthony Losilla den Ball und dann Tim Oermann einen Zweikampf. Jacopo Martini zieht daher in den Strafraum und trifft in die lange Ecke, keine Chance für Horn.

9. Minute: Die ersten zehn Minuten sind gleich durch, auf Tore warten die Zuschauer im Stadion in Bozen noch.

1. Minute: Anpfiff! Der Test gegen den FC Südtirol läuft.

16.50 Uhr: Im ersten Spiel des Tages feiert Neu-Torhüter Timo Horn sein Debüt. Außerdem dürfen sich die Talente Kacper Koscierski (17) und Alessandro Crimaldi (16) zeigen.

Der Zeitplan im Überblick

VfL Bochum - FC Südtirol 17 Uhr

VfL Bochum - FC Bologna 18.15 Uhr

FC Bologna - FC Südtirol 19.30 Uhr