Acht Spieler wurden nach der vergangenen Saison aussortiert. Vor dem Spiel gegen Braunschweig äußerte sich Trainer Geraerts zu ihrer Zukunft auf Schalke.

Die Fragen, die Karel Geraerts am Freitag beantworten sollte, überraschten Schalkes Trainer nicht. Nachdem er am Donnerstag überraschend Justin Heekeren zur neuen Nummer 1 im Schalker Tor ernannt hatte, äußerte er sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig zu den Gründen. Heekeren habe „das Momentum genutzt“. Das galt in der Vorbereitung allerdings nicht nur für den jungen Torwart. Und so bekommen auch einige andere - eigentlich schon aussortierte Spieler - nun eine neue Chance.

Acht Spielern hatte der Verein nach der vergangenen Saison mitgeteilt, dass sie Schalke verlassen können. Einen neuen Verein fand bis zum Start der Vorbereitung keiner von ihnen - und so standen sie nach der Sommerpause wieder auf dem Schalker Trainingsplatz.

Mohr und Polter könnten gegen Braunschweig spielen

„Wir haben mit allen Acht gesprochen und sie haben von mir die Ansage bekommen, dass sie mit der Mannschaft trainieren und damit auch die Chance bekommen, zu spielen“, sagte Trainer Geraerts am Freitag.

In der Vorbereitung galt das insbesondere für Tobias Mohr und Sebastian Polter. Beide absolvierten nicht nur die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft, sondern kamen auch regelmäßig in den Testspielen zum Einsatz. Angesprochen auf Mohr betonte Geraerts bereits nach dem Test gegen Twente Enschede, dass der Linksfuß möglicherweise auch gegen Braunschweig spielen könnte.

In der Torwartfrage entschied der Trainer - neben seinem Bauchgefühl - nach den Eindrücken der Testspiele und Trainingseinheiten. Bleibt er seiner Linie auch mit Blick auf die übrigen Positionen treu, stehen die Chancen gut, dass Mohr und Polter am Samstag gegen Eintracht Braunschweig im Kader stehen werden.