Eddy Achterberg hat immer noch "Hühnerfell", wenn er an seinen FC Schalke 04 denkt. Aber auch bei Twente Enschede ist er eine Legende. Wir sprachen mit ihm beim Spiel der beiden Teams in Marl.

Acht Jahre war Eddy Achterberg für den FC Schalke 04 tätig. Vier Jahre davon als Co-Trainer von Fred Rutten und Huub Stevens. Vier weitere Jahre arbeitete er als Scout für die Königsblauen.

Aber noch viel länger ist die Verbindung zwischen Twente Enschede und Achterberg. Bis zum vergangenen Jahr war der inzwischen 77-Jährige, der nur fünf Minuten vom dortigen Stadion "De Grolsch Veste" entfernt wohnt, als Repräsentant für die Tukker unterwegs.

Klar, dass er sich das Spiel zwischen seinen beiden Vereinen am Badeweiher in Marl-Hüls nicht entgehen lassen wollte. Stolz zeigte der inzwischen gesundheitlich angeschlagene Niederländer seine Armbanduhr mit S04-Logo, die er zum 70. Geburtstag von den Königsblauen geschenkt bekommen hatte.

„Ich war am Sonntag auch beim Schalke-Tag in Gelsenkirchen. Das ist immer noch schön, mitzumachen. Blau und Weiß erzeugt bei mir immer noch Hühnerfell", sagte Achterberg. "Das wird sich auch nicht mehr ändern." Auch zu Huub Stevens habe er noch einen engen Kontakt. "Wir treffen uns auch noch drei oder vier Mal im Jahr und trinken einen Kaffee zusammen", erklärte der Niederländer. Natürlich sei Schalke dann oft auch ein Thema.





Auch der sportliche Abstieg, den der Verein seit seinem Abschied 2009 in den vergangenen Jahren erlitten hat. Aber es bringe nichts mehr, nach hinten zu schauen. "Das Spiel gegen Twente war doch ziemlich gut. Das sollte für die kommenden Wochen und Monate Vertrauen geben", meinte Achterberg. Er war angetan von der Leistung in der ersten Halbzeit, als dem Champions-League-Qualifikanten Enschede Paroli in allen Belangen geboten werden konnte.

Twente könne auch für den S04 als Vorbild dienen, was man mit guter und kontinuierlicher Aufbauarbeit über mehrere Jahre erreichen könne. Zwei bis drei Mal besuche er in der Saison auch die Königsblauen. "Am liebsten irgendwann bald auch wieder bei einem Aufstieg", lachte er. Die Mannschaft dazu könnte der S04 dazu beisammen haben. "Gegen Twente muss man erstmal so gut aussehen", lobte Achterberg. Er habe große Hoffnung auf einen guten Saisonstart.