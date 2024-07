In der Kicker-Rangliste zur abgelaufenen Zweitliga-Saison schneiden zwei Schalke-Profis "herausragend" ab. Frühere Spieler der Königsblauen sind ebenfalls oben dabei.

Zurückschauen möchte bei Schalke 04 knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart niemand, schließlich liegt ein von Tiefen geprägtes Jahr hinter den Königsblauen. Da überrascht es nicht, dass in der Rangliste des Fußballmagazins Kicker zur vergangenen Spielzeit in der 2. Bundesliga kaum S04-Profis auftauchen.

Nur zwei Spieler aus der Mannschaft der Vorsaison haben es in das nach Positionen sortierte Ranking geschafft - dafür aber jeweils in Spitzenpositionen. Bei den Torhütern wird Marius Müller auf dem zweiten Platz geführt. Er ist einer von fünf Keepern, die sich das Attribut "Herausragend" verdient haben.

Nur die Leistungen von Jonas Urbig von Greuther Fürth schätzt der Kicker noch stärker ein. Beide Torhüter hätten das komplette Paket in Sachen modernen Torhüterspiel, heißt es in der Bewertung. Müller habe zudem mit seiner Ausstrahlung "gewaltig punkten" können.

Das ist auch der VfL Wolfsburg nicht entgangen, der den 31-Jährigen im Sommer in die Bundesliga holte. Immerhin: Nachfolger Ron-Thorben Hoffmann, zuletzt bei Eintracht Braunschweig zwischen den Pfosten, belegt im Ranking den dritten Platz.

Bei den offensiven Mittelfeldspielern verpasste Schalkes Lebensversicherung Kenan Karaman "hauchdünn" den Spitzenplatz, der an St. Paulis Marcel Hartel ging. Mit Steven Skrzybski schaffte es zudem ein Ex-Schalker in die Kategorie "Herausragend".

Der Kieler Aufstiegsheld ist nicht der einzige Spieler mit Vergangenheit in Gelsenkirchen, der mit einer Platzierung weit oben in der Rangliste gewürdigt wird. Bei den defensiven Außenbahnspielern setzte der Kicker Skrzybskis Teamkollegen Timo Becker auf den ersten Platz. "Der 27-Jährige bekam den auf dieser Position erforderlichen Spagat zwischen gut verteidigen und wirkungsvoll anschieben mit vier Treffern und zwei Assists mit Abstand am besten gebacken", heißt es.

Hinter Becker folgt das vom BVB nach Kiel verliehene Linksverteidiger-Talent Tom Rothe. Im defensiven Mittelfeld verdiente sich Ex-Schalker Lewis Holtby - ebenfalls in Kiel unter Vertrag - ein "Herausragend". Das gilt ebenso für den offensiven Außenbahnspieler Fabian Reese (Hertha BSC), dessen Profikarriere einst bei S04 begonnen hatte.