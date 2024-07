Rund 600 Fans begrüßen Neuzugang Emil Höjlund auf Schalke. Ein anderer Profi musste das Training verletzt abbrechen.

Schon am Dienstagnachmittag ist Taylor Swift auf dem Schalker Vereinsgelände omnipräsent.

Vor der Arena werden bereits Fan-Artikel des US-Superstars verkauft, der von Mittwoch bis Freitag dreimal auf Schalke auftreten wird. Hunderte Fans nutzten die Gelegenheit, kauften T-Shirts oder Pullover.

Auch während des Trainings von Schalke 04 waren einige der rund 600 Zuschauer als mit ihren Fan-Shirts als „Swifties“ zu identifizieren. Auf dem Platz aber ging es natürlich um die Fußballer und vor allem um Neuzugang Emil Höljund. Der 19 Jahre alte Stürmer hat erst am Vormittag bei Schalke 04 unterschrieben, wechselt für eine Sockelablöse von 200.000 Euro vom FC Kopenhagen zu den Gelsenkirchenern.

Erstmals dabei war neben dem Stürmer auch Peter Balette (63). Der Belgier ist neuer Co-Trainer und komplettiert das Team von Chefcoach Karel Geraerts (42).

Schalke: Derry John Murkin verletzt sich im Training

Noch bevor Höjlund überhaupt seine ersten Testspiel-Minuten für Schalke 04 gesammelt hat, ist der Däne ein Hoffnungsträger. Warum? Wegen seines Namens. Schließlich ist sein älterer Bruder Rasmus (21) einer der Stars von Manchester United. Emils Zwillingsbruder Oscar steht zudem seit Sommer bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

Viel Erfahrung hat der Neu-Schalker allerdings nicht. Erst dreimal spielte er für die Profis des FC Kopenhagen. Bei den Königsblauen ist der 19-Jährige eher ein Mann für die Zukunft.

Ähnlich wie sein prominenter Bruder Rasmus ist auch Emil Höjlund Mittelstürmer. „Mit sehr interessantem Profil“, wie Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots lobt. „Er ist ein mitspielender Stürmer mit guten Laufwegen, der zugleich Bälle festmacht.“ An seinem ersten Tag als Schalker präsentierte er sich motiviert, doch ging in der Masse der Schalke-Profis unter.

Für einen Schreckmoment sorgte am Dienstag Derry John Murkin. Während einer Übung verletzte sich der 24 Jahre alte Verteidiger am rechten Oberschenkel und musste die Einheit abbrechen. Von einem Betreuer wurde er in die Kabine gefahren.