Auf seine Fans kann sich Schalke 04 verlassen. Auch im Trainingslager sind viele S04-Anhänger dabei. Ein Fanclub aus Sachsen hat aber eine zweite Liebe.

400 Fans begleiteten den FC Schalke 04 ins Trainingslager im österreichischen Mittersill. Viele von ihnen verbringen dort einen Teil des Jahresurlaubs und nutzen die knappe Woche auch, um teils langjährige Kontakte und Freundschaften aufzufrischen und zu pflegen.

Doch nur eine Hand voll davon absolviert quasi ein doppeltes Trainingslager. Denn die Abordnung des Schalke-Fanclubs Geithain/Sachsen supportet vor Ort nicht nur den S04, sondern auch den tschechischen Klub Viktoria Pilsen, der ebenfalls in Österreich seine Zelte aufgeschlagen hat.

Aber nicht in Mittersill, sondern knapp 50 Kilometer entfernt in der Nähe von Westendorf. Und genau dort hat der tschechische Erstligist am Dienstag ein Testspiel gegen den aserbaidschanischen Klub Quarabag Agdam (1:2) ausgetragen. Klar, bei dem die kleine Reisegruppe aus Sachsen um den Fanclub-Vorsitzenden Heiko Ledig dabei war.

Am Mittwoch stand dann für den bereits kurz nach der Wiedervereinigung 1991 gegründeten Schalke-Fanclub beim Testspiel der Knappen gegen den FC Midtjylland schon wieder der S04 im Vordergrund. Bei der Niederlage war ihr neues Banner für beide Klubs in Saalfelden hinter dem Tor platziert.

Und wie hat den Schalke-Fans das nach rund 80 Minuten wegen eines Unwetters abgebrochenen Spiel (2:4) gegen den dänischen Meister gefallen? "Es ist auf jeden Fall Qualität in der Mannschaft" urteilt Thomas Kraneis. Die erste Halbzeit bis zum 2:1 sei schon sehr ordentlich gewesen. "Man sieht aber auch im Training, dass da deutlich mehr Zug drin ist, als im Vorjahr." Die Intensität der Trainingseinheiten sei auch viel höher. "Ich habe an zwei Trainingstagen schon mehr Spielformen gesehen, als in sieben Tagen im letzten Jahr", meint der S04-Fan. Man könne auch sehen, dass auch spielerische Qualität eingekauft und nicht nur auf Schnelligkeit geachtet worden sei. Dennoch müsse man natürlich abwarten, wie es im Spielbetrieb laufe.

Nun freue man sich ohnehin erstmal auf die Blau-Weiße Nacht am Donnerstag, die für die Fans immer traditionell einen Höhepunkt des Trainingslagers darstellt. Bevor es dann am Samstag für den Fanclub Geithain einen Tag vor dem Ende des Trainingslagers wieder nach Hause geht.