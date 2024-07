Rund zwei Stunden dauerte das erste Training des FC Schalke 04 - Felipe Sanchez trainierte noch individuell.

Applaus bekam Felipe Sanchez, als er am Dienstagvormittag seine ersten Laufrunden auf dem Trainingsplatz des SC Mittersill absolvierte. Gegen 1 Uhr in der Nacht hatte er das Schlosshotel erreicht, in dem sich die Mannschaft des Zweitligisten FC Schalke 04 bis Sonntag besser kennenlernt, auf die Saison vorbereitet. Da die Reise so lange dauerte, musste er bei schweißtreibenden 28 Grad nicht das volle Training mitmachen.

Vor dem Training gab es noch Applaus für Geburtstagskind Peter Remmert, der an diesem Dienstag seinen 19. Geburtstag feiert. Trainer Karel Geraerts gratulierte auch, bat aber nach dem Athletiktraining zu einem ersten Elf-gegen-Elf-Spiel - allerdings kein klassisches Spiel, jede Mannschaft bekam das Angriffsrecht für ein paar Minuten, bevor es auf das andere Team überging. Immer wieder unterbrach Geraerts das Training, bat zur Taktiktafel, wollte schnelles, direktes Offensivspiel sehen.

Aber nur 24 der 29 Profis durften mitmischen. Außer Sanchez fehlte ein weiterer Spieler: Bryan Lasme hatte Schmerzen im Oberschenkel verspürt und wurde untersucht. Drei Profis mussten auf einem Nebenplatz trainieren: Niklas Barthel, Henning Matriciani und Leo Greiml. Für das Trio ist das keine gute Nachricht - bei Matriciani und Greiml war schon bekannt, dass sie den Klub verlassen können.

Zwei aussortierte Spieler bekamen Praxis: Linksfuß Tobias Mohr hinterließ in der bisher zweieinhalb Wochen andauernden Vorbereitung einen blendenden Eindruck. Stürmer Sebastian Polter profitierte davon, dass Lasme fehlte. Polter brachte sich aber ein, er motivierte seine Mitspieler so lautstark wie wenige andere.

So sahen die Schalke-Teams beim Trainingsspiel aus

Mannschaft eins: Hoffmann / Heekeren (wechselten sich ab) - Kalas, Kaminski, Murkin - Gantenbein, Schallenberg, Mohr - Bachmannm Bayindir - Karaman, Sylla.

Mannschaft zwei: Langer / Podlech - Bulut, Wasinski, Becker - Aydin, Grüger, Donkor - Seguin, Younes - Remmert, Polter.