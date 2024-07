Der FC Schalke 04 reist wieder nach Mittersill zum Trainingslager. Die Neuzugänge sind an Bord, ein Innenverteidiger weilt bei der Nationalelf.

Der FC Schalke 04 hat seinen Kader für das Trainingslager im österreichischen Mittersill bekanntgegeben. Ab Montag, 8. Juli, bereiten sich die Knappen am bewährten Ort eine Woche lang intensiv auf die neue Saison vor. Die Neuzugänge sind allesamt an Bord, ein Abwehrmann fehlt dagegen.

Es handelt sich um Ibrahima Cissé, der sich mit der Nationalmannschaft Malis auf die olympischen Spiele in Paris, Frankreich, (26. Juli bis 11. August), vor. Auch Lino Tempelmann, Dominick Drexler und Timo Baumgartl sind nicht dabei - allerdings aus anderen Gründen. Das Trio spielt in den Planungen von S04-Trainer Karel Geraerts keine Rolle mehr und trainiert individuell.

Für den Rest stehen in Mittersill neben den täglichen Trainings und dem Austausch mit den mitgereisten Fans auch Testspiele auf dem Programm. Am Mittwoch, 10. Juli, 18 Uhr, geht es in Saalfelden zunächst gegen den amtierenden dänischen Meister FC Midtylland. Drei Tage später, am Samstag, 13. Juli, 16 Uhr, geht es dann im Stadion Mittersill gegen den ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew.

Rund drei Wochen später wird es dann in der zweiten Liga erstmals ernst. Am Samstag, 3. August, oder am Sonntag, 4. August, eröffnet Schalke 04 seine zweite Zweitligasaison seit dem Abstieg 2023 mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.





Eine Woche später steht direkt das Auswärtsspiel bei den Freunden vom 1. FC Nürnberg auf dem Programm, ehe es im DFB-Pokal zu Südwest-Regionalligist VfR Aalen geht.

Der Trainingslager-Kader des FC Schalke 04 im Überblick

Tor: Justin Heekeren, Ron-Thorben Hoffmann, Michael Langer, Luca Podlech

Abwehr: Mehmet Can Aydin, Niklas Barthel, Vitalie Becker, Taylan Bulut, Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Leo Greiml, Tomas Kalas, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Derry John Murkin, Martin Wasinski

Mittelfeld: Janik Bachmann, Aris Bayindir, Max Grüger, Tobias Mohr, Ron Schallenberg, Paul Seguin

Angriff: Kenan Karaman, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Peter Remmert, Moussa Sylla, Amin Younes