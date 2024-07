Janik Bachmann musste nicht lange überlegen, als der S04 bei ihm anklopfte. Nun will er zeigen, dass das Vertrauen der Schalker Bosse in ihn gerechtfertigt ist.

Janik Bachmann ist eher einer aus der Abteilung "Rustikal". Der 1,96 Meter große Neuzugang des FC Schalke 04 flößt seinen Gegnern alleine schon aufgrund seiner Größe Respekt ein. Der 28-Jährige ist eine echte Kante.

Für drei Jahre hat der zweifache Familienvater bei S04 unterschrieben. Für ihn selbst ist der Wechsel sicherlich auch noch einmal ein Karriereschritt. Denn bislang hat Bachmann seine Karriere überwiegend in der 3. Liga und in den vergangenen drei Jahren beim SV Sandhausen und Hansa Rostock in der 2. Liga bei zwei Mannschaften verbracht, mit denen er abgestiegen ist.

Das sollte ihm mit den Königsblauen nun nicht mehr passieren. Im Gegenteil. In den kommenden drei Jahren soll es mit den Knappen in die Bundesliga gehen.

"Schalke ist einer der größten Namen in Deutschland. International und auf der ganzen Welt kennt man den Namen. Als ich hier im Gespräch war, war mir klar, dass ich hier spielen will, egal welche andere Optionen es noch gibt", schwärmte Bachmann von seinem neuen Arbeitgeber. In den Kurz-Testspielen im nervernot Cup in Meppen kam er beim zweiten Spiel gegen den SV Meppen (4:2) zum Einsatz.





Trainer Karel Geraerts hat ihn wie auch schon beim ersten Test gegen die SSVg Velbert als Sechser mit Zug nach vorne aufgeboten. "Dass nicht alles direkt klappt, ist klar. Aber wir waren alle motiviert, bei einem Ballverlust direkt nachzuverteidigen und ins Gegenpressing zu gehen. Es war ein guter zweiter Test nach einer anstrengenden Woche", sagte er nach dem Turnier.

Auffällig war, dass Bachmann immer wieder mit raumgreifenden Schritten den Weg in die Tiefe suchte. "Wenn wir zu sehr im Stand sind, dann muss man auch mal in die Tiefe laufen, damit im Mittelfeld andere Optionen frei werden, damit der Stürmer oder Außenverteidiger hochschiebt oder reinkommen kann", erklärte er seine Spielweise. "Da versuche ich Optionen zu bieten. Am liebsten bekomme ich aber den Ball selber in die Tiefe oder breche ab und bekomme den Ball in den Fuß. Es macht ein Spiel variabler."

Lob für die Atmosphäre auf Schalke

Er habe bislang einen sehr guten Eindruck vom Team. "Es sind viele junge Spieler - wie ich ja auch - neu gekommen. Sie werfen alles rein in jedem Training. Wir haben eine sehr gute Qualität im Training", erklärte der ehemalige Rostocker. "Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Trainingslager mit den Jungs und freue mich schon auf die Saison."

Dass es für ihn keine Selbstverständlichkeit ist bei einem Verein wie Schalke 04 zu spielen, kann er gut einordnen. Umso mehr will er hart an sich arbeiten, damit er die Erwartungen erfüllten kann. "Ich durfte es ja selber miterleben und habe schon zweimal auf Schalke gespielt. Es ist eine Gänsehautatmosphäre. Es ist ein beeindruckendes Stadion und ich bin sehr froh, in dem Stadion spielen zu dürfen und gebe alles, dass ich auch in dem Stadion oft zu sehen bin", meinte Bachmann.

Er verspricht: "Ich will hier arbeiten, oder wie man so schön sagt: 'Malochen' und alles auf dem Platz für Schalke geben." Wohin die Reise schon in dieser Saison gehen kann, geht, werde man dann nach zehn bis zwölf Spielen beurteilen können.