Vor etwas mehr als zwei Jahren stand er noch in der Europa League auf dem Feld, jetzt wurde Julian Pollersbeck beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg vorgestellt.

Auch in der kommenden Saison wird Torhüter Julian Pollersbeck in der 2. Bundesliga unterwegs sein. Denn der 29-Jährige kehrt dem 1. FC Magdeburg den Rücken und schließt sich dem SSV Jahn Regensburg an. Das teilten die Oberpfälzer am Donnerstag, 27. Juni, mit.

"Wir freuen uns sehr, dass Julian sich für den Weg beim SSV Jahn entschieden hat. Nach einer zuletzt nicht einfachen Zeit für ihn wollen wir ihn dabei unterstützen, wieder an sein Leistungspotenzial anzuknüpfen und glauben fest daran, dass er hier die passenden Rahmenbedingungen vorfinden wird. Mit seiner Persönlichkeit passt Julian sehr gut ins Teamgefüge", sagte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

Torwarttrainer Philipp Tschauner ergänzte: "In Julian haben wir einen spielstarken Torhüter gefunden, der unsere Qualität im Torwartteam in der Breite sowie in der Spitze verstärken wird. Er verfügt über gute Fähigkeiten in der Tor-Verteidigung und interpretiert sein Torwart-Spiel mutig und offensiv."

Pollersbeck ist gebürtiger Oberbayer, stammt aus dem Nachwuchs von Wacker Burghausen und schaffte im Jahr 2016 beim 1. FC Kaiserslautern den Durchbruch. 78-mal stand er für roten Teufel auf dem Feld.

Internationale Erfahrung mit Lorient

Im Sommer 2017 ging der 1,95 Meter große Torhüter dann zum Hamburger SV. Beim HSV kam er in drei Jahren auf zehn Bundesliga-Partien sowie 37 Zweitliga-Spiele. Seine Zeit in Hamburg endete im Sommer 2020, als sich Pollersbeck dem französischen Erstligisten Olympique Lyon anschloss.

Bei den Franzosen konnte er sich nicht durchsetzen, verzeichnete neben sechs Liga- und drei Pokalspielen aber auch zwei Einsätze in der Europa League. Der bisher letzte datiert vom 14. April 2022, als er beim 0:3 gegen West Ham United zwischen den Pfosten stand.

Im Sommer 2022 zog er weiter zum FC Lorient und zur vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg. Bei den Bördestädtern blieb er ohne Einsatz. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft stand er 2017 während der erfolgreichen Europameisterschaft als Stammkeeper im Kasten.

"Die Finger jucken" bei Pollersbeck

Nun soll es in Regensburg wieder bergauf gehen: "Ich verspüre große Vorfreude und Dankbarkeit. Der SSV Jahn hat mir nach einer zuletzt nicht ganz so leichten Saison Vertrauen entgegengebracht. Ich möchte nun auf dem Platz alles geben und kann den Trainingsstart kaum abwarten. Die Finger jucken", sagte Pollersbeck.

Und weiter: "Ich bin ein offener, kommunikativer Typ. Ich habe in meiner Karriere schon viele Höhen und Tiefen verarbeiten müssen, das hat mich geprägt. Jetzt habe ich große Lust, die Mannschaft und das Trainerteam kennenzulernen."