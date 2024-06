Mehmet Aydin nimmt bei Schalke 04 einen neuen Anlauf. Mit den Gelsenkirchenern will er „etwas ganz Großes“ schaffen. Mike Büskens ist zufrieden.

Der Spaß stand für die Profis von Schalke 04 definitiv nicht im Mittelpunkt. Bei den medizinischen Untersuchungen zum Auftakt der Sommer-Vorbereitungen wurden die Fußballer komplett durchgecheckt. Zunächst orthopädisch, dann internistisch. Anschließend standen auch noch Übungen im Kraftraum sowie Lauftests auf dem Programm.

Fotos von dieser Prozedur veröffentlichten die Schalker in den Sozialen Medien. Eines davon zeigt auch Mehmet Aydin während eines Tests seines Lungenvolumens. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger ist nach einer Leih-Saison bei Trabzonspor in der Türkei zurück auf Schalke – was so vor einigen Monaten noch nicht abzusehen war. Denn die Königsblauen hatten Aydin inklusive Kaufoption an den Klub von der Schwarzmeerküste abgegeben. Zwangsläufig eingeplant war seine Rückkehr nicht.

Aber Trabzonspor hatte letztlich kein Interesse, Aydin zu verpflichtet. Weil er noch bis 2025 bei Schalke 04 unter Vertrag steht, wird er in Gelsenkirchen einen neuen Anlauf nehmen. Mit Neuzugang Adrian Gantenbein (23, kam vom FC Winterthur aus der Schweiz) wird Aydin das Duo auf der Position des rechten Verteidigers bilden. „Memo ist eingeplant und wird um seinen Platz kämpfen“, bestätigte Kaderplaner Ben Manga zuletzt.

Sollten Aydins Leistungen stimmen, hat er die Chance, im zweiten Anlauf doch noch zu einem wichtigen Spieler bei seinem Jugendklub zu werden. Denn trotz guter Phase in der Aufstiegssaison 2020/21 konnte sich der Verteidiger bislang nicht auf Schalke durchsetzen – weder unter Dimitrios Grammozis, noch unter Frank Kramer oder Thomas Reis.

In den sozialen Medien gibt sich der Rückkehrer motiviert. „Ich bin wieder zurück und freue mich auf Euch“, sagte er in einem kurzen Video auf den Vereinskanälen in Richtung der Fans. „Mit Eurer Unterstützung bin ich fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr etwas ganz Großes schaffen können.“

Schalke: Mehmet Aydin ist bei den Fans beliebt

Bei vielen Fans scheinen sowohl diese Aussagen als auch die Rückkehr von Aydin gut anzukommen – denn noch vor rund zwei Jahren war Aydin eines der hoffnungsvollsten Talente der Schalker. Schon wegen seiner sieben Jahre in der Knappenschmiede und seiner lockeren Art ist der 22-Jährige bei den Anhängern beliebt.

Auch Vereins-Ikone Mike Büskens hält viel von Mehmet Aydin. „Memo, am Berger Feld ist Dein Platz“, kommentierte er bei Instagram unter den Aydin-Beitrag. In seiner Zeit als Co-Trainer betreute der 56-Jährige den Verteidiger einige Jahre, beide hatten ein tolles Verhältnis. Büskens sei „wie ein Onkel“ für Aydin, sagte der Profi schon mehrfach in Interviews. Durchstarten muss der Verteidiger auf Schalke künftig aber ohne seinen engen Vertrauten – denn Mike Büskens wird bekanntlich nicht mehr Teil des Trainerteams sein.