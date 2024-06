Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung von S04. Zuschauer sind aber nicht dabei. Wir erklären, wie Sie das Training trotzdem live verfolgen können.

Beim FC Schalke 04 hat am Montag der zweite Anlauf zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga begonnen. Trainer Karel Geraerts bat die Spieler des Zweitligisten am Montag zu den zweitägigen sportmedizinischen Untersuchungen. Die Leistungsdiagnostik war nicht öffentlich. Ein Klubsprecher sagte auf Anfrage: „Es waren alle Spieler mit dabei, die einen gültigen Vertrag besitzen.“ Die erste Trainingseinheit auf dem Platz wird Schalke 04 am Mittwoch absolvieren, allerdings ohne Zuschauer. Der Grund: Am Mittwochabend treffen in der Arena in der EM-Vorrunde Georgien und Portugal (21 Uhr) aufeinander. Daher sei das Schalker Trainings- und Vereinsgelände am Mittwoch nicht durchgehend frei zugänglich, teilte der Klub mit. Und nun? Die wichtigste Info für alle Schalke-Fans: Auch wenn die erste Trainingseinheit nicht auf dem Klubgelände beobachtet werden kann, so gibt es dennoch eine Möglichkeit. Schalke bietet den Fans einen kostenlosen Live-Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Königsblauen an. Los geht es am Mittwoch um 10.30 Uhr. Tags darauf, am Donnerstag, können die Schalke-Fans dann wieder live beim Training auf dem Klubgelände der Königsblauen vor Ort sein. Beginn ist um 10.30 Uhr, ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Nicht dabei sein wird Moussa Sylla, der am Montag einen Vertrag bei S04 unterschrieb. Weil der Stürmer bis zuletzt noch mit dem Nationalteam Malis unterwegs gewesen ist, bekommt der Neuzugang einige Tage Sonderurlaub. Spätestens zum Beginn des Trainingslagers dürfte er jedoch auf Schalke starten. Die abgelaufene Saison verbrachte der Stürmer leihweise beim französischen Zweitligisten Pau FC. „Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Klub wie Schalke zeigen zu können“, sagte Sylla: „Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans.“ Der flexible Angreifer absolvierte in der vergangenen Saison 37 Ligaspiele und kam dabei auf 15 Tore und sieben Vorlagen. Dafür wurde er mit dem Debüt in der Nationalmannschaft Malis belohnt, für die er am 11. Juni erstmals auflief. 2018 absolvierte Sylla für die AS Monaco sechs Spiele (ein Tor) in der Gruppenphase der Champions League, unter anderem zweimal als Joker gegen Borussia Dortmund.