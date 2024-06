15 Tore schoss Moussa Sylla in der Vorsaison in Frankreich. Künftig stürmt er für Schalke 04. Ins Training kann er aber noch nicht einsteigen.

Pünktlich zum Start der Sommer-Vorbereitung präsentiert der FC Schalke 04 einen vielversprechenden Neuzugang für die Offensive. Rechtsaußen Moussa Sylla verstärkt die Königsblauen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

"Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag hier unterschrieben zu haben. Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Club wie Schalke zeigen zu können. Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans", sagte Sylla.

Der 24-Jährige soll auf Schalke vor allem für eines sorgen: Tore. In der zurückliegenden Spielzeit hat der Nationalspieler Malis seine Treffsicherheit in der zweiten Liga Frankreichs unter Beweis gestellt. 15 Tore und sieben Vorlagen steuerte Sylla in 35 Saisoneinsätzen für Pau FC bei.

Sylla war in der Vorsaison von SM Caen an Pau FC ausgeliehen und kostet die Schalker eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro, wie die WAZ erfahren hat. Damit ist der Stürmer der bislang teuerste S04-Zugang – und gleichzeitig das erste Transfer-Ausrufezeichen von Kaderplaner Ben Manga.

"Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist", kommentierte Sportdirektor Marc Wilmots den Deal.

Der 24-Jährige ist zwar der neunte externe Zugang des Zweitligisten, doch viel Geld haben die Schalker bislang nicht in die Hand genommen. Der Großteil der neuen Spieler wechselte ablösefrei. Nur für Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein (23, kam vom FC Winterthur) und Aris Bayindir (17, kam von RB Leipzig) wurden Summen im niedrigen sechsstelligen Bereich gezahlt.

Nach den Abgängen der Offensivspieler Simon Terodde (36, Karriereende), Darko Churlinov (23, Rückkehr zum FC Burnley), Yusuf Kabadayi (20, Rückkehr zum FC Bayern), Keke Topp (20, Wechsel zu Werder Bremen) und Assan Ouédraogo (18, Wechsel zu RB Leipzig) soll Moussa Sylla zum Schlüsselspieler im Schalker Angriff werden. Bei Pau FC spielte er meist als Rechtsaußen, doch der Nationalspieler Malis kann auch als Linksaußen und Mittelstürmer eingesetzt werden.

Schalke-Neuzugang Moussa Sylla hat schon in der Champions League getroffen

Positiv stimmt die Gelsenkirchener neben Syllas guter Top-Quote in Frankreich und seiner Flexibilität auch seine Erfahrung. Der 24-Jährige durfte zu Beginn seiner Karriere bei der AS Monaco sogar schon Champions-League-Luft schnuppern (sechs Einsätze, ein Tor). Weil sich Sylla bei den Monegassen aber nicht durchsetzen konnte, zog es ihn 2020 zum FC Utrecht in die Niederlande (61 Spiele, neun Tore), im Januar 2023 folgte die Rückkehr nach Frankreich zu SM Caen, ein halbes Jahr später wurde er dann zu Pau FC verliehen.

Anders als seine königsblauen Kollegen wird Moussa Sylla allerdings am Mittwoch noch nicht auf dem Trainingsplatz stehen. Weil der Stürmer bis zuletzt noch mit dem Nationalteam Malis unterwegs gewesen ist, bekommt der Neuzugang einige Tage Sonderurlaub. Spätestens zum Beginn des Trainingslagers dürfte er jedoch auf Schalke starten.